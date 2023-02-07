Kahramanmaraş'tan İstanbul'a getirilen yaralı depremzede yakını konuştu

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Adıyaman'dan dün gece askeri kargo uçağıyla İstanbul'a getirilen yaralı depremzedelerin Bağcılar ve Bakırköy Devlet Hastanesi, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri sürüyor. Adıyaman'dan getirilen 18 yaşındaki Vahit Karlı'nın yakınları, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gelerek sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Yakını Hüseyin Uslu, hayati tehlikesinin olmadığını öğrendikleri için rahatladıklarını belirtti.

"AİLESİNDEN ENKAZ ALTINDA OLANLAR VAR"

Depremzede yakınının belinden yaralandığını ve operasyon geçireceğini ifade eden Hüseyin Uslu, "İnşallah durumu iyi olacak. Ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı. Babası ve küçük kardeşi şu anda Ankara'da. Onları kendi imkanlarımızla Ankara'ya götürdük. Bilinci yerinde ve çok üzgün. Depremin şokunu yaşıyor. Apartmanın ikinci katında kardeşiyle beraber enkazın altında kalmışlardı. Bize babası ulaştı. Babası 'Buraya kepçe gönderin' dedi. Biz de görevlilere bildirdik. Orada kendi imkanlarıyla molozları kaldırıp çocukları oradan çıkarttılar. Ailenin geri kalanın hala enkaz altında olduğu bilgisini aldık" diye konuştu. kullandı.