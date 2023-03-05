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Kahramanmaraş'taki yarım asırlık bina yıkılmadı

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#Kahramanmaraş#Deprem#Kahramanmaraş Depremleri
Kahramanmaraştaki yarım asırlık bina yıkılmadı
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2023 11:09

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremde 50 yıllık bina yıkılmadığı gibi ciddi bir hasar da almadı.

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Pazarcık ve Elbistan depremleri Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Kahramanmaraş şehir merkezinde yüzlerce bina yıkılırken, İsmet Paşa Mahallesi’nde 1972 yılında yapılan 5 katlı Gürler Apartmanı ise depremden etkilenmedi.

Kahramanmaraştaki yarım asırlık bina yıkılmadı

Büyük depremlere dayanan bina, sarsıntıları hafif hasarla atlattı.

Kahramanmaraştaki yarım asırlık bina yıkılmadı

Yarım asır önce yapılan bina girişinde 1972 yılı yazılı levha bulunurken, deprem sonrası binanın bazı sakinlerinin taşındığı, bazılarının da dairelerinde oturmaya devam ettiği öğrenildi.

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Kahramanmaraştaki yarım asırlık bina yıkılmadı

Binada oturan yabancı uyruklu bir vatandaş, "Elhamdülillah bina iyi" dedi.

Kahramanmaraştaki yarım asırlık bina yıkılmadı

Kahramanmaraştaki yarım asırlık bina yıkılmadı

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