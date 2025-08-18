×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kahramanmaraş’taki yangının çıkış nedeni belli oldu! Arılarını sakinleştirmek istemiş

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş#Yangın#Orman Yangını
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 10:24

Kahramanmaraş’ta 80 hektar sedir ormanının yandığı yangının, arıcı R.D.’nin (54) arılarını sakinleştirmek için yaktığı tütsüden sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu çıktığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan, sorgusunda suçunu itiraf eden R.D., tutuklandı.

Haberin Devamı

Göksun ilçesinin Kavşut Mahallesi’ndeki sedir ormanında 11 Ağustos’ta saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan ekipler sevk edildi.

Kahramanmaraş’taki yangının çıkış nedeni belli oldu Arılarını sakinleştirmek istemiş
80 HEKTAR ORMAN YANDI

243 personelin 15 arazöz, 6 itfaiye, 9 su tankı, 6 iş makinesi, 8 ilk müdahale aracı ve 6 itfaiye aracı ile müdahale ettiği alevlere 5 helikopter de havadan su attı. Yangın, ekiplerin 25 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 80 hektar sedir ormanı yandı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ OLDU

İnceleme başlatan jandarma ekipleri, yangına arıcı R.D.’nin sebep olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan R.D.’nin ifadesinde suçunu itiraf ettiği, arıları sakinleştirmek için yaktığı tütsüden sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması nedeniyle yangının çıktığını söylediği belirtildi. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen R.D., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kahramanmaraş#Yangın#Orman Yangını

BAKMADAN GEÇME!