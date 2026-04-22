Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybetmişti: Adnan'ın notu ağlattı

Olay, 15 Nisan’da merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana geldi. Eğitim gördüğü okula giden İsa Aras Mersinli, sırt çantasında getirdiği tabancaları çıkarıp koridorda karşısına çıkan kişilere, ardından da 2 sınıfa girip rastgele ateş açtı. Öğretmenler, öğrencilerini güvenli şekilde okuldan tahliye etmeye çalıştı.

Bazı öğrenciler ise sınıflarının camlarından atladı. Okul yetkilileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kontrolünde okul tamamen tahliye edildi.

Olayda matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrenciler Furkan Bala, Bayram Nabi Şişik, Belinay Boyraz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Güngör, Adnan Göktürk Yeşil ve Yusuf Tarık Gül hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı. Olay yerine 5 tabancayla gelip 7 şarjör değiştiren İsa Aras Mersinli’nin de arbede sırasında öldüğü belirlendi.

İsa Aras Mersinli'nin cenazesi zırhlı araçla okuldan çıkarıldı. Soruşturma kapsamında İsa Aras Mersinli’nin polis başmüfettişi babası Uğur Mersinli ile annesi Peyman Pınar Mersinli tutuklandı.

'AYLA HOCAM ARKADAŞLARIMIN ÜSTÜNE KAPANIP CANINI FEDA ETTİ'

Bu arada saldırıda hayatını kaybeden 9 kişiden 6’sının 5/E sınıfında olduğu ortaya çıktı. Olay günü hasta olduğu için okula gidemediğini belirten 5/E sınıfı öğrencisi Çiçek Gürbüz, o gün ilk derslerinin matematik olduğunu söyledi. 5 sınıf arkadaşının yaşamını yitirdiğini, yaralılardan Mustafa A. ile Almina A.’nın da sınıf arkadaşı olduğunu belirten Çiçek Gürbüz, şunları söyledi:

“Hasta olduğum için o gün okula gidemedim. Aynı sınıftaydım arkadaşlarımla. Önce zaten bizim sınıfı basmış. Öğretmenim onları korumaya çalışırken vefat etti. 2 arkadaşım yoğun bakımda. Bayram Nabi Şişik, Adnan Göktürk Yeşil, Zeynep Kılıç, Furkan Sancak Balal, Yusuf Tarık Gül. Bu arkadaşlarım benim sınıfımdaydı ve 2 arkadaşım daha yoğun bakımda.

Birisi en yakın arkadaşımdı belinden kurşun yemiş, bir tane arkadaşımın beyninde iki tane kurşun varmış. Allah’ım bunların ailelerine yardım etsin. Ayla hocam arkadaşlarımı korumak istedi, arkadaşlarımın üstüne kapanıp canını feda etti. Onların da ailesine sabır diliyorum.”

ADNAN'IN DOĞUM GÜNÜ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kahramanmaraş'taki ortaokul saldırısında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil'in, 8'inci yaş gününde babası tarafından çekilen görüntüleri ile çalışma masasına astığı not, hedeflerinin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden 5. sınıf öğrencisi Adnan Göktürk Yeşil'in 8'inci yaş gününde babası tarafından çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde neşesiyle dikkat çeken küçük Adnan'ın, pastasındaki mumları üflemeden önce sınavlardan yüksek ve tam puan almayı dilediği anlar yürek burktu. Masasında yer alan "Kabataş Lisesi veya Galatasaray Lisesi" yazılı not ise hayallerinin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Düziçi ilçesindeki Yeşil Mezarlığı'nda bulunan Adnan'ın kabrini ziyaret eden ailesi, arkadaşları ve vatandaşlar çiçekler bırakıp dualar ediyor.

"GÖNÜL İSTERDİ OKULUN BAHÇESİNDE 23 NİSAN'I KUTLASIN"

Adnan Göktürk Yeşil'in kabrine çiçek bırakıp dua eden Tuğçe Çolak, "Adnan Göktürk'ün kaybından sonra çok üzüldüm. Çocukların ölmesini, bu şekilde ölmesini asla istemem. Kendisiyle bir kan bağım yok ama beni çok derinden üzdü. Yani biz bu kadar üzülürken ailesi ne durumda bilmiyorum. Allah onlara yardım etsin. Yarın 23 Nisan, gönül isterdi ki adını formalarda veya herhangi bir locada yaşatmak değil de bir okulun, bir dershanenin birincilik sıralarında görmekti. Gönül isterdi okulun bahçesinde 23 Nisan'ı kutlasın. Onu buraya ziyarete gelmek yerine okulun organizasyonlarında görmekti. Çok üzüldüm. Umarım son olur, bir daha yaşamayız. Memleketimizin adına çok üzüldüm. Diğer çocuklar için üzüldüm ama Adnan çok başka yaraladı bizi, Allah'tan ailesine sabır diliyorum" diye konuştu.