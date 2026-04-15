Kahramanmaraş'taki vahşete siyasilerden peş peşe tepki | 'Tüm boyutları ile ortaya çıkarılacak'

Dün Şanlıurfa'da bir lisede silahlı eylem gerçekleşmişti. Bugün bir okul saldırısı vakası da Kahramanmaraş'ta meydana geldi. Ayser Çalık Ortaokulu'nda bir öğrencinin gerçekleştirdiği saldırıda 8 öğrenci ve 1 öğretmen olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirdi. Acı olayın ardından siyasilerden peş peşe açıklama geldi.

Siyasilerin sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları açıklama şu şekilde oldu:

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kahramanmaraş'taki vakayla ilgili "Maalesef bugün Kahramanmaraş'ta bir okulda son derece acı, üzüntülü bir olayın haberini aldık. İçimiz kan ağlıyor. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

CUMHRUBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ

Kahramanmaraş'ta bir okulumuzda yaşanan elim hadiseyi üzüntüyle öğrendim.

İçişleri, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlıklarımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için çok yönlü inceleme ve soruşturmaları derhal başlatmışlardır.

Bu elim hadisede hayatını kaybeden öğretmenimiz ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK

Adalet Bakanı Akın Gürlek de olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir.

Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, bir ortaokulda yaşanan elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum.

Yaralanan öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bir an evvel sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.

Olayın tüm yönleriyle titizlikle incelendiğini ve sürecin ilgili Bakanlıklarımızca yakından takip edildiğini ifade etmek istiyorum.

Bakanlık olarak, psikososyal destek ekiplerimizle hastanede tedavisi devam eden evlatlarımızın ve ailelerimizin yanındayız.

Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kahramanmaraş’taki olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaralılarımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir; durumlarını yakından takip ediyoruz" dedi

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDÜLKADİR URALOĞLU



Kahramanmaraş’ta bir okulumuzda yaşanan silahlı saldırı ülkemizi ve milletimizi derinden üzmüştür.



Yaşanan bu elim hadise, devletimizin ilgili birimleri tarafından titizlikle incelenmektedir.



Hayatını kaybeden öğretmenimiz ve öğrencilerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyor, yaralı vatandaşlarımıza da



Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

Acımız çok büyük...

Hepimiz derinden sarsıldık...

Kaybettiğimiz canlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun.

Acılı ailelerimizin, eğitim camiamızın ve milletimizin başı sağolsun.

Yaralı kardeşlerimize ve evlatlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Milli Eğitim, İçişleri, Adalet ve Sağlık bakanlıklarımız tüm birimleriyle sahadadır ve bu acı hadiselerin tüm yönleriyle ilgilenmektedir.

Bu insanlık dışı vahşi saldırılar tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılacaktır.

İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN

Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen saldırı hadisesi hepimizi derinden üzmüştür. Olayın tüm boyutları ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle incelenmekte olup, sürece dair gerekli tüm adımlar atılmaktadır.

Güvenlik, sağlık ve eğitim birimlerimiz sahada aktif şekilde görev yapmakta, sürecin her aşaması eş güdüm içerisinde yönetilmektedir.

Bu tür olaylar karşısında toplumumuzun sağduyu ile hareket etmesi, paniğe kapılmaması büyük önem arz etmektedir.

Olayın doğrudan çocuklarımızı ve ailelerimizi ilgilendiren bir boyutu bulunması nedeniyle, başta geleneksel ve dijital medya mecralarında olmak üzere, kullanılan dil ve söylemlerde azami özen gösterilmelidir. Travmatik etkileri artırabilecek, korku ve kaygıyı derinleştirebilecek ifadelerden kaçınılması; çocuklarımızın psikolojik güvenliğinin korunması açısından kritik bir sorumluluktur.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI HÜSEYİN YAYMAN

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan elim olaylar hepimizi derinden üzdü.

Hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, kederli ailelerine sabır ve metanet temenni ediyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Bu acının bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, milletimizin başı sağ olsun diyorum.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN VEKİLİ EFKAN ALA

Bugün Kahramanmaraş’ta bir okulumuzda yapılan saldırı hepimizi derinden üzmüştür.

Bu menfur saldırı sonucu hayatını kaybeden kıymetli öğretmenimiz ve öğrencilerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, öğrencilerimize, Kahramanmaraş halkına ve tüm Milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum.

Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum.



Başımız sağ olsun.

Devletimiz ilgili bütün birimleriyle gerekeni yapmaktadır.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Kahramanmaraş'ta okulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

İnan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Acımız tarifsiz, yüreğimiz derinden yaralı. Kahramanmaraş'ta bir okulumuzda yaşanan elim saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Cenabıallah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Kederli ailelerimizin, eğitim camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL

Önce İstanbul’da, Fatma öğretmenimizi öğrencisinin saldırısıyla kaybettik.

Dün Şanlıurfa’da bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 16 canımız yaralandı.

Bugün de Kahramanmaraş’tan gelen haberle yüreğimize bir ateş daha düştü.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.

Olayı duyar duymaz, partimizden 4 kişilik bir heyeti Kahramanmaraş’a görevlendirdik. Arkadaşlarımız hem acıyı paylaşacak hem ailelerin ihtiyaçlarıyla ilgilenecek hem de olayın tüm yönlerini yerinde inceleyecekler.

Fatma öğretmen hayattayken, “Okullarda can güvenliğimiz yok” diye haykırmıştı.

Ne yazık ki o feryat duyulmadı.

Ne etkili bir tedbir alındı ne caydırıcı bir önlem geliştirildi.

Bugün geldiğimiz noktada açıkça görüyoruz ki okullardaki şiddet artık münferit olaylarla açıklanamaz. Bu mesele, büyüyen ve derinleşen bir güvenlik zaafiyetine dönüşmüştür.

Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, eğitim emekçilerimizin can güvenliğini sağlamak devletin en temel görevidir.

Türkiye’nin en acil gündemlerinden biri artık okul güvenliği olmalıdır.

Okullarda giriş çıkış denetimlerinin eksiksiz sağlanması, güvenlik personeli sayısının artırılması, kamera sistemlerinin güçlendirilmesi, okul çevrelerinde kolluk devriyelerinin sıklaştırılması ve acil kriz planlarının hazırda tutulması artık zorunluluktur.

Diğer tedbirlerle birlikte, daha önce önerdiğimiz gibi, ataması yapılmamış uzman çavuşlarımız arasından 65 bin güvenlik görevlisi derhal okullarımıza atanmalıdır.

Okulların güvenliği devletimize emanettir.

Bu konuda artık hiçbir ihmal, hiçbir eksiklik mazur görülemez.