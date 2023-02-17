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Kahramanmaraş'taki tarihi camiler depremde hasar gördü

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#Deprem#Kahramanmaraş#Cami
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 09:53

Depremle sarsılan Kahramanmaraş'ta, Vakıf Kültür Varlıkları'na bağlı, 39'u cami 42 tarihi yapı da hasar gördü. Vakıflar Genel Müdürlüğü ekipleri, tarihi yapılarda hasar tespiti başlattı.

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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, binlerce binayı yerle bir ederken, yüzlerce yıldır ayakta duran tarihi yapıları da etkiledi.

Kahramanmaraştaki tarihi camiler depremde hasar gördü

Kent genelindeki 39'u cami 42 tarihi yapı, depremlerde hasar gördü. Dulkadiroğulları'ndan Süleymanoğlu Alaüddevle Bey tarafından 1496'da yapılan ve kentin sembolleri arasında yer alan Ulu Camii ve Dumlupınar Mahallesi'ndeki Timurtaş Paşa tarafından 1704 yılında yapılan ve çeşitli dönemlerde onarım gören, 2'nci Abdülhamid döneminde de minare hariç tamamen yıkılıp, yeniden inşa edilen Arasa Camii hasar aldı.

Kahramanmaraştaki tarihi camiler depremde hasar gördü

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Ulu ve Arasa camilerinin minareleri ile giriş bölümleri yıkıldı; 1730-1770 yıllarında Saraç Hacı Hüseyin Efendi tarafından yapılan Saraçhane Camii ise tamamen yıkıldı. Kentin sembolü olan tarihi yapıların da hasar görmesiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 39'u cami 42 tarihi yapıda incelemelerde bulunup, hasar tespit çalışması başlattı.

Kahramanmaraştaki tarihi camiler depremde hasar gördü

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#Deprem#Kahramanmaraş#Cami

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