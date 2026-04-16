Kahramanmaraş'taki saldırı sonrası 93 Telegram grubu kapatıldı

#Okul Saldırısı#Kahramanmaraş#Şanlıurfa
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2026 09:26

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında; 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi, 93 adet Telegram grubu kapatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında;

Suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 83 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş, haklarında adli işlem uygulanmıştır.

Ayrıca, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirilmiş, 93 adet Telegram grubu kapatılmıştır.

Şüphelilerle ilgili adli süreçler ilgili birimlerimizce çok yönlü olarak sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Gözden Kaçmasınİnternette silah pazarı, evde baba silahı: Bunlar çocukların eline nasıl geçiyor Saldırılar birbirini mi tetiklediİnternette silah pazarı, evde baba silahı: Bunlar çocukların eline nasıl geçiyor? Saldırılar birbirini mi tetikledi?Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
