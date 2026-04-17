Kahramanmaraş'taki okula silahlı saldırı | Yaralı kurtulan 5. sınıf öğrencisi dehşeti anlattı: Sınıfımıza girdi ve 'Kaçışınız yok' diye bir şey söyledi

Haberin Devamı

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda önceki gün biri öğretmen 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı silahlı saldırı esnasında saklandığı sıranın altında arkadaşının kendisine siper olduğu F.Ç., sınıfın penceresinden atlaması sonucu ayağından yaralandı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilen 5. sınıf öğrencisi F.Ç., olay günü yaşadıklarını anlattı.

ARKADAŞI SİPER OLDU

Silahlı saldırı anında sınıfta sıranın altına girdiğini, saldırganın sınıflarına girdiğinde ateş etmeye başladığını belirten F.Ç., sıranın altında arkadaşının kendisine siper olmasıyla onun sayesinde kurtulduğunu, mermi isabet eden arkadaşının ise yoğun bakımdan normal servise alındığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

Haberin Devamı

Saldırganın sınıftan çıkmasının ardından pencereden atladığını anlatan F.Ç., "Baktım iki kişi camdan atlıyor, ben de kurtulmak için atladım. Üçüncü atlayan kişi bendim, beni aşağıdakiler çok az tutabildiler ama iyi ki de atlamışım. Biz atlarken diğer sınıfta ateş ediyordu. Ayağım çok ağrıyordu, müdür yardımcısı beni oradan uzaklaştırdı ve bizi servise bindirdiler." dedi.

"SINIFIMIZA GİRDİ VE 'KAÇIŞINIZ YOK' DİYE BİR ŞEY SÖYLEDİ"

Olayın kendisini psikolojik olarak çok yıprattığını ifade eden F.Ç., şunları kaydetti:

"Korkudan şu anda eve bile gitmek istemiyorum, okula da gitmek istemiyorum. Okulun eve yakın olması beni çok etkiliyor, bir daha gelirler diye çok korkuyorum. Sınıfımıza girdi ve 'Kaçışınız yok' diye bir şey söyledi. Türkçe konuşmuyordu, İngilizce konuştu. Psikolojim çok bozuldu, şu anda rüyalarıma giriyor. O kelimeden dolayı okula hiç gitmek istemiyorum artık. Evde de kalamıyorum, babaannemlerde kalıyorum. Psikolojim düzelip olayları unutunca okula gideceğim."

KAYBETTİĞİ ÖĞRETMENİNİ VE ARKADAŞLARINI ANLATTI

Arkadaşları ve öğretmeninin öldüğünü hastanede öğrendiğini belirten F.Ç., olayda sınıf arkadaşları Belinay Nur Boyraz ve Kerem Erdem Güngör'ün de yaşamını yitirdiğini söyledi.

Haberin Devamı

"Belinay Nur'u çok seviyordum. Çok güzel bir kızdı." diyen F.Ç., şöyle konuştu:

"Kerem de sınıfta sevilen, komik bir çocuktu. Belinay ile birbirimizi çok seviyorduk, birlikte oturuyorduk. Birbirimize arkadaşlık bilekliği yapıyorduk, hediyeler alıyorduk. Çok güzel anılarımız var. Ayla Hoca, matematik öğretmenimizdi, onu çok seviyorduk. Çok güler yüzlü ve matematiği çok güzel anlatıyordu. Herkes, onu çok seviyordu. Normalde ben matematik dersini sevmem ama Ayla Hoca sayesinde matematiği sevmeye başladım."

KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİNDEN OKULDAKİ SİLAHLI SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ayser Çalık Ortaokulu'nda önceki gün yaşanan olayda hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

Haberin Devamı

Olayda 1'i öğretmen, 8'i öğrenci olmak üzere fail hariç 9 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Yaralanan 8 öğrencimizin tedavileri farklı hastanelerde devam etmekte olup bu öğrencilerimizden 5'inin tedavisi yoğun bakımda sürdürülmektedir. Kamuoyunun, asılsız ve doğrulanmamış haberlere itibar etmemesi, yalnızca yetkili makamlarca yapılan resmi açıklamaları takip etmesi önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

