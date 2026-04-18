Kahramanmaraş'taki okula saldırı ile ilgili yeni detaylar! 6. sınıf öğrencisi nasıl kurtulduklarını anlattı: 'Sınıfa girip 'yere yatın' diye bağırdı'

Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2026 11:19

Kahramanmaraş'ta silahlı saldırının düzenlendiği okulda saldırganın önüne gelene ateş açtığı sırada nöbetçi öğretmenin sınıfları dolaşıp, öğrencilere 'yere yatın' diye bağırdığı ortaya çıktı.

Çarşamba günü merkez Onikişubat ilçesinin Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1'i öğretmen 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 8 öğrencinin tedavileri sürüyor. Saldırının yaşandığı okulda okuyan 6. sınıf öğrencilerinden H.K. (12), yaşadıklarını anlattı.

NÖBETÇİ ÖĞRETMEN 'YERE YATIN' DİYE BAĞIRMIŞ

Nöbetçi öğretmenin sınıfa girip, 'yere yatın' diyerek bağırdığını anlatan H.K., "Bizim boş dersimizdi. İlk başta silah sesi geldi biz inşaattan bir ses geliyor sandık. Böyle 5-10 kere sıktılar, sonra nöbetçi öğretmen sınıfa girip 'yere yatın' dedi. Saldırgan ilk başta 5-A sınıfına girip herkesi taramış, Ayla öğretmen öğrencileri için kendisini siper etmiş.

Oradakiler ölünce tam bizim kata çıkacakken bir öğretmenimiz arkasından sopayla vurup etkisiz hale getirdiğini biliyorum. Korkuyorum, merdivendeki kanlar şelale gibiydi çok kötüydü" ifadelerini kullandı.

"HAYAL GİBİ BİR ORTAMDI"

Saldırı haberini aldıktan sonra kardeşini kurtarmak için okula gelen ağabey Şenol K. ise, "Ben olayı duyar duymaz okula koştum. O anları aklıma getirmemeye çalışıyorum. Hayal gibi bir ortamdı, çok da bir şey demek istemiyorum. Ben gittiğimde çok kimse yoktu" dedi.

"DİKKAT ÇEKİYORDU AMA ONUN YAPACAĞINI HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin dış görünüş ve karakter olarak farklı birisi olduğunu söyleyen N.S.O., "Saldırgan ile hiçbir konuşmuşluğum yok ama bahçede, koridorda görmüşlüğüm var. Saçma sapan hareketleri yapıyordu. Farklı bir görünüşü olduğunu herkes biliyordu. Otururken bir anda koşmaya başlayan veya değişik ses çıkartmaya başlayan bir çocuktu. Biraz farklıydı diğer insanlara göre. Kimse ondan şüphelenmemişti. Kimse, böyle bir olay olacağını düşünmemişti. Dikkat çekiyordu ama onun yapacağını hiç düşünmemiştim. Bu olaydan önce çocuğu hiç tanımıyordum sadece adını duyup görünüşünü biliyordum. Dış görünüşü veya hareketleri farklıydı ama böyle bir şey yapacağı hiç aklıma gelmemişti" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz günlerde okulda yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Zeynep Kılıç'ın, arkadaşlarıyla birlikte yürürken cep telefonu kamerasıyla video çekildiği anlar ortaya çıktı. Görüntüde, Zeynep'in okul dönüşü arkadaşlarıyla yürüdüğü görülürken neşeli halleri dikkat çekti.

