Kahramanmaraş'taki okul saldırısının ardından Bakanlardan basın açıklaması: Can kaybı 9'a yükseldi

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Ayser Çalık Ortaokulunda gerçekleşen silahlı saldırı sonrası İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bölgeye gitti. İncelemeler sonrası kameralar karşısına geçen Bakanlar ortak basın açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saldırganın saldırının gerçekleştiği okulda öğrenci olduğunu ve saldırıyı evden getirdiği silahla gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırı sonrası 13 kişinin yaralandığını yaralılarından 6'sının ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü belitti.

"9 TANE VEFATIMIZ VAR"

İşte İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Ayser Çalık Ortaokulunda bir saldırı meydana geldi. Bundan dolayı son derece üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. Olay 13.30 sıralarında meydana geliyor. Öncelikle okulun ikili eğitim verdiğini ifade etmem gerekiyor. Sabahçı öğrencilerin tam dağılma vaktinde kendisi de okula devam eden okulda öğrenci olan 8. sınıf 14 yaşında bir öğrencimiz evden getirdiği silahlarla okulumuzdaki sınıfına girmek suretiyle rastgele ateş ederek okulda büyük bir katliam yapıyor. Bu hadisenin neticesinde 9 tane vefatımız var. Bunlardan 8 tanesi öğrenci bir tanesi öğretmenimiz. 13 tane yaralımız var yaralıların 6 tanesi yoğun bakımda. 3'ünün durumu da kritik.

Ben öncelikle bu menfur saldırıda hayatını kaybeden tüm öğrencilerimize ve öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biz olayın duyulmasıyla beraber olay yerine intikal ettik. Bir daha ifade etmek istiyorum olay sadece bir öğrencimizin gerçekleştirdiği bireysel bir hadise bir terör hadisesi değil.

"KAHRAMANMARAŞ'TA EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİYORUZ"

Dün Şanlıurfa’daki olaydan dolayı hafta sonuna kadar Şanlıurfa’da eğitime ara vermiştik. Bugün de Maraş’taki olaydan dolayı yarın ve bir gün sonrasında eğitime Maraş’ta iki gün ara veriyoruz.

Tekrar bütün milletimize ve vefat edenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tüm bakanlıklarımız üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Herkes kendi görev alanıyla ilgili gerekli müdahaleleri yapıyor.

Biz İçişleri Bakanlığı olarak 4 tane mülkiye 4 tane de polis baş müfettişi görevlendirdik. Adalet Bakanlığımız 3 tane Cumhuriyet Başsavcı vekili 4 tane Cumhuriyet Savcısı görevlendirdi.

Yine Milli Eğitim Bakanlığımız da bu olayla ilgili gerekli başmüfettiş görevlendirmelerini yaptı. Böylece olayları tüm boyutlarıyla incelemiş olacağız.

Ben tekrar tüm milletimize, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılara bir kez daha acil şifalar diliyorum.