Kahramanmaraş'taki okul saldırısında bir acı haber daha: 11 yaşındaki Almina'yı kaybettik

Merkez Onikişubat ilçesinde İsa Aras Mersinli’nin (14) eğitim gördüğü Ayser Çalık Ortaokulu’nda babası polis başmüfettişi Uğur Mersinli’ye ait 5 silah ve 7 şarjörle düzenlediği saldırıda başına isabet 2 kurşunla yaralanan Almina Ağaoğlu, tedavi gördüğü hastanede bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. 18 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesine yenik düşen Ağaoğlu’nun ölüm haberi ailesini gözyaşlarına boğdu.

Almina Ağaoğlu’nun cenazesi hastaneden alınarak Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ağaoğlu, otopsinin ardından Kapıçam Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ANNEN YANINDA KIZIM’

Kahramanmaraş'ta okuldaki saldırıda yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Almina Ağaoğlu'nun cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Almina'nın tabutu cenaze aracına konulurken annesi Gülden Ağaoğlu tekbirler getirerek, "Almina, buradayım kızım. Peygamberimize sen komşu oldun güzel kızım. Annen yanında, annen yanında kızım" dedi.

NELER OLMUŞTU?

Hatırlanacağı gibi 16 Nisan'da Kahramanmaraş merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre; 8’inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, av tüfeğiyle okula girdi ve rastgele ateş açmaya başladı. Saldırganın öldüğü olayda 8'i öğrenci 1'i öğretmen olmak üzere 9 kişi de hayatını kaybetmiş 17 kişi de yaralanmıştı.