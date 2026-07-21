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Kahramanmaraş'taki okul saldırısı: Saldırganın babası ve annesi için istenen ceza belli oldu

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#Kahramanmaraş Okul Saldırısı#İsa Aras Mersinli#Uğur Mersinli
Kahramanmaraştaki okul saldırısı: Saldırganın babası ve annesi için istenen ceza belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 17:00

Kahramanmaraş'ta okula silahlarla girip 1 öğretmen ile 9 öğrenciyi öldüren, 15 öğrenciyi de yaralayan İsa Aras Mersinli’nin tutuklu babası Uğur Mersinli hakkında, ‘Olası kastla öldürme’ suçundan 10 kez müebbet, ‘Olası kastla yaralama’ suçundan da 30 yıla kadar, annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında ise ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Kahramanmaraş’ta 15 Nisan’da İsa Aras Mersinli’nin, babasına ait silahlarla, Ayser Çalık Ortaokulu’nda gerçekleştirdiği saldırıda öğretmen Ayla Kara ile öğrenciler Adnan Göktürk Yeşil, Almina Ağaoğlu, Bayram Nabi Şişik, Belinay Nur Poyraz, Furkan Sancak Balal, Kerem Erdem Güngör, Yusuf Tarık Gül, Zeynep Kılıç ile Şuranur Sevgi Kazancı’yı öldürüp, 15 öğrenciyi de yaralamasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

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Hazırlanan iddianameyle saldırganın tutuklu babası Uğur Mersinli hakkında, ‘Olası kastla öldürme’ suçundan 10 kez müebbet, ‘Olası kastla yaralama’ suçundan 30 yıla kadar, tutuklu annesi Peyman Pınar Mersinli hakkında ise ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle Kahramanmaraş 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

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Sanıklar, ileriki günlerde hakim karşısına çıkacak.

6 KİŞİYE, OKULDA SALDIRI DÜZENLEYECEĞİNİ YAZMIŞ

İddianamede, İsa Aras Mersinli’nin bilgisayarında yapılan incelemeye de yer verildi. İncelemede Mersinli’nin okul saldırısına daha önce karar verdiği, buna ilişkin araştırmalar ve hazırlıklar yaptığı belirlendi. İsa Aras Mersinli’nin olay öncesi dönemlerde, Discord isimli uygulama üzerinden yurt dışından erişim sağlanan JHN, SC NOTRISHU SAB, BUNNY, BASİL ve P isimli kullanıcılar ile TikTok uygulaması üzerinden yurt dışından erişim sağladığı ESAD isimli kullanıcıyla yaptığı yazışmalarda Ayser Çalık Ortaokulu’na silahlı saldırı gerçekleştireceğini söylediği belirlendi.

ROBLOX’TA PROVA YAPMIŞ

İncelemede ayrıca İsa Aras Mersinli’nin ‘Roblox’ isimli bir oyunda saldırı öncesi prova yaptığının belirlendiği ifade edildi. Mersinli’nin Roblox oyununda görünüş itibarıyla okul ve okulun bölümleri olan sınıf, kütüphane, kafeterya gibi yapılar içerisinde silahsız ve kendisini savunamayacak kişileri öldürdüğü tespit edildi.

ERİC HARRİS'İN MANİFESTOSU ÇIKTI

Bilgisayarda yer alan tarayıcının geçmiş kayıtları incelendiğinde ise İsa Aras Mersinli'nin şiddet ve ölüm içerikli videolar izlemek amacıyla farklı sitelere giriş yaptığı, el yapımı bomba üretme içerikleri ve geçmiş dönemde farklı ülkelerde gerçekleşen okul saldırılarına ilişkin araştırmalar yaptığı ve okul saldırısı gerçekleştiren kişilerin ekran görüntülerini bilgisayarına kaydedip bu kişilerin görsellerinin yanına kendisinin yer aldığı fotoğrafları eklediği tespit edildi. İncelemelerde İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında Amerika'da okul saldırısı gerçekleştiren Eric Harris'in manifestosunun ve silahlı saldırı eylemleri ile ilgili motivasyon artırıcı videoların çıktığı bildirildi.

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#Kahramanmaraş Okul Saldırısı#İsa Aras Mersinli#Uğur Mersinli

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