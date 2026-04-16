Kahramanmaraş'taki okul saldırganının babasının ifadesi ortaya çıktı

Haberin Devamı

Kahramanmaraş'ta okul saldırısını gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin gözaltına alınan babası Uğur Mersinli'nin ilk ifadesi ortaya çıktı.

Uğur Mersinli ifadesinde oğlunun psikolojik tedavi gördüğünü saldırıda kullanılan silahların ise kendisine ait olduğunu, oğlunun kendisine ait 7 silahtan 5'ini alarak saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

İşte Uğur Mersinli'nin ifadesinde ortaya çıkan detaylar:

Oğlum İsa Aras'ın olay kapsamında kullandığı silahlar ve mermiler bana aittir, benim kendime ait 7 tane taşıma ruhsatlı silahım vardır, iki tane de av tüfeğim vardır, bunlarda mevzuat kapsamında sahipliği kendi adıma olan tüfeklerdir, oğlum İsa Aras olay yerine bana ait silahlardan 5 tanesini alıp götürmüş, benim silahlarım yatak odasında muhafaza edilmektedir, silahların ve mermilerin hepsi kilitli Maraş sandığı içerisindedir, şarjörler silahlara takılı vaziyette bulunmaz, ben silahları üzerime alacağım zaman silahları ve şarjörleri farklı sandıklar içerisinden alarak dışarı çıkarım, söz konusu Maraş sandıkları kendinden kilitli sandıklardır, İsa Aras sandıkların nasıl açıldığını öğrenmiş ancak ben kendisinin yanında sandıklarımı açtığımı hatırlamıyorum, sandıklar sürekli olarak kilitli vaziyettedir.

Haberin Devamı

SANDIĞINI NASIL AÇTIĞINI BİLMİYORUM

Olay günü oğlum İsa Aras'ın sandıkları nasıl açtığını bilmiyorum, oğlum İsa Aras söz konusu sandıkların nasıl açıldığını internetten öğrenmiş olabilir, oğlum Aras çok iyi bir internet kullanıcısıydı kendisine ait VIP'i bile varmış, ana dili gibi İngilizce konuşmaktadır, çok zeki bir çocuktur, oğlumun tipik ergenlik ve sınav sorunları, stresleri bulunmaktaydı, oğlumu bu durum nedeniyle emniyetteki psikolog arkadaşlara götürdüm ancak emniyetteki psikolog arkadaşlar olumsuz bir durumun olmadığını oğlumun çok zeki olduğunu söylediler, yaklaşık 2 aydır da evimizin yakınında bulunan özel bir uzman psikoloğa İsa Aras'ı götürüyordum, söz konusu psikolog ise oğlumun toplumla uyumu noktasında problem yaşayacağını biraz takip edilmesi gerektiğini, ilerleyen zamanlarda psikiyatrik tedavi gerekebilir dedi, en son 3 hafta önce psikoloğa gitmişti ancak son zamanlarda psikoloğa gitmekten kaçındı.

Haberin Devamı

BİLGİSAYAR VE TELEFONU İNGİLİZCE KULLANIYORDU

Oğlum bilgisayar ve cep telefonunu İngilizce modda kullandığı için benim de İngilizce bilmemem nedeniyle oğlumun cep telefonu ve bilgisayarda ne ile meşgul olduğunu takip edemedim, ismini bilmemekle birlikte oğlum sık sık savaş oyunu oynadığını görürdüm, ben kendisine ne yaptığını sorduğumda ise bana öf ya tarzında cevap vererek geçiştirirdi sağlıklı bir cevap alamazdım.

SİLAHA HEVESİNİ ÖTELEMEYE ÇALIŞTIM

Oğlum İsa'nın öncesinde silahlara merakı yoktu ancak yaklaşık 1 ay öncesinde bana arkadaşlarının silahla atış yaptığını kendisine ne zaman atış yaptıracağını sordu, yine yaklaşık bir ay önce işten gelip kısa süreliğine silahı yatak odasında şifon yerine bırakmıştım oğlumun silahı eline almaya yeltendiğini gördüm ve kendisine kızdım, kendisinin silahlara merakı olduğunu fark ettiğim için ben kendisine silah kültürümüzden bahsettim silahın namus olarak adlandırıldığından bahsettim, yine kendisine emekli olduğumda kendisine silahlardan bir tanesini bırakacağımı söyledim, bu söylemdeki kastım oğlumun silaha karşı hevesini ötelemekti, ileride sicilin temiz olursa ve iyi bir okul okursan sana da silah alabiliriz diyerek kendisine umut sattım ancak bunun üzerine oğlum bana Amerika da herkes silah alabiliyor dedi bende kendisine ülkemizde kimlerin silah alabileceğini taşıyabileceğini söyledim.

Haberin Devamı

OĞLUNU POLİGONA GÖTÜRMÜŞ, FOTOĞRAFLARINI ÇEKMİŞ

Oğlum arkadaşlarının silah ile ateş ettiklerini benim de kendisine silah ile ateş ettireceğimi söyledi, bu konuşma geçtiğimiz hafta Perşembe yada Cuma gerçekleşmiş olabilir bende kendisine haftaya güneşli bir günde poligona atış yapmaya gideceğimi kendisini de götürebileceğimi söyledim, daha sonra bu hafta Pazartesi günü emniyetin poligonuna giderek kendime ait silah ile atış yaptım, oğluma da bir kaç el atış yaptırdım, oğluma karşıdaki hedefi gösterdim, silahın rast gele kullanılmayacağını hedef alınarak atış yapılacağını söyledim, bende oğlum atış yaparken bir kaç fotoğraf ve videosunu çektim bundaki kastım hatıra olarak kalmasıydı ve hevesini köreltmekti, fotoğrafları daha sonra WhatsApp üzerinden oğlum İsa'ya gönderdim, emniyetten öğrendiğime göre oğlum söz konusu fotoğrafları arkadaşlarına göstermiş, arkadaşları hayretle karşılamış.

Haberin Devamı

Benim evimdeki silahlar, mermiler, şarjörler dolu vaziyette bir arada bulunmaz, oğlum gördüğü bir şeyi unutmaz, silahları ve mermilerin muhafaza edildiği Maraş sandıklarının üç düğmesi vardır söz konusu üç düğmeye temas edildiği anda sandıklar açılır, çocuğum sürekli bilgisayar ve cep telefonu ile meşgul olduğu için merak edip kontrol etmek istedim ancak oğlum bana şifreleri vermedi, yani zararlı içeriklerden etkilenebileceğini düşünerek kontrol etmek istemiştim, oğlum cep telefonu ve bilgisayardan oyun oynarken bir taraftan İngilizce konuşurdu ancak ben kendisinin ne konuştuğunu anlamazdım, oğlum interaktif (konuşmalı-çevrim içi) oyunlar oynardı, odasına girdiğinde ise her şeyi kapatır bize bir şey göstermek istemezdi, bizde bu zamana kadar olumsuz bir durumunu tespit edemedik.

Haberin Devamı

DAKİKASI DAKİKASINI TUTMAZDI

Olay günü ve olaydan önce bir tartışmamız olmadı, oğlumun dakikası dakikasını tutmazdı, oğlumun duygu durumu sürekli değişkenlik gösterirdi, oğlumun daha öncesinde rehber öğretmeni ile görüşmüştük, oğlum sınavlardan düşük not aldığı zaman agresif hareketler sergilerdi ancak oğlumun öğretmenlerine veya öğrencilere karşı herhangi bir olumsuz hissiyatta bulunduğunu fark etmedim hatta zaman zaman okulda sana zorbalık yapan seni hor gören arkadaş yada öğretmeni olup olmadığını sorardım ancak kendisi bana hayır öyle bir şey yok derdi oğlumun zaten arkadaş çevresi çok kısıtlıydı, oğlum İsa toplam 8 senede 3 yıl okula gidebildi, çünkü eğitim döneminin bir kısmı pandemi bir kısmı deprem dönemine denk geldi.