Kahramanmaraş'taki okul saldırganı ile ilgili yeni gelişme: Telefonu inceleme altında! İsa Aras Mersinli'nin profilinde korkunç detay

Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2026 10:06

Kahramanmaraş'ta dün öğle saatlerinde Ayser Çalık Ortaokulu’nda kan dondurucu bir saldırı yaşandı. 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Türkiye’yi yasa boğan olayın ardından başlatılan soruşturmada, zanlının telefon incelemesinde korkunç bir detay ortaya çıktı.

Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenciyi öldüren, 8. sınıf öğrencisinin WhatsApp profil fotoğrafının 6 kişinin katili Elliot Rodger olduğu ortaya çıktı.

CNN Türk Muhabiri Burak Emek saldırganın cep telefonu incelemesindeki korkunç detayı anlattı;

"Saldırganın cep telefonu incelemesi devam ediyor aynı zamanda Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü nezdinde özel bir ekip oluşturuldu ve o telefonun incelemeleri devam ediyor. Tabii Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapılmıştı ve bu  açıklamayla birlikte saldırganın cep telefondaki ilk tespitlerden bahsedelim.

Saldırganın 2014’te Kaliforniya’da altı kişiyi öldüren bir kişinin hayranı olduğu ve WhatsApp profil fotoğrafını katliamcının fotoğrafını yapmış olduğu belirlendi. Babası tutuklandı annesi de gözaltında" ifadelerini kullandı.

ELLIOT RODGER KİMDİR? 2014’TEKİ KATLİAMLA GÜNDEME GELDİ: İNCEL HAREKETİNİN SEMBOL İSMİ OLDU

ABD’de 2014 yılında düzenlediği saldırıyla dünya gündemine oturan Elliot Rodger, kadın düşmanlığı ve çevrim içi radikalleşme tartışmalarının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

The Guardian'ın aktardığı habere göre, Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara kampüsüne yakın bölgede gerçekleştirdiği saldırıda 6 kişiyi öldüren Rodger, olayın ardından intihar etti.

BBC'de yer alan habere göre 22 yaşındaki Elliot Rodger, varlıklı bir ailede büyüdü ve yaşamı boyunca ruhsal sorunlar yaşadığı öne sürüldü. Kamuoyunun dikkatini ise saldırıdan önce yayımladığı video ve geride bıraktığı 141 sayfalık manifesto metni yazdı.

Rodger, yazdığı metinde çocukluğunu, yalnızlık hissini ve özellikle kadınlara yönelik yoğun öfkesini anlattı. Kendisini “mükemmel bir beyefendi” olarak tanımlayan Rodger, kadınların kendisini reddetmesini bir “haksızlık” olarak gördüğünü ifade etti.

Rodger, saldırı öncesi yayımladığı videoda eylemini kendisini reddeden kadınlara yönelik bir “ceza” olarak niteledi. Planladığı saldırıyı ise “İntikam Günü” olarak adlandırdı.

Hedeflerinden birinin üniversite yakınındaki kız öğrenci yurdu olduğu belirtildi. Ancak saldırıda hem kadınları hem de üç erkek öğrenciyi öldürdü, çok sayıda kişiyi de yaraladı.

Manifestosunun sonunda kendisini “asıl kurban” ve “iyi olan taraf” olarak tanımladı. Uzmanlar, bu yaklaşımın şiddeti meşrulaştırmaya çalışan aşırı narsistik ve saldırgan düşünce yapısının örneği olduğunu değerlendiriyor.

Rodger’in adı daha sonra internetteki bazı kadın düşmanı çevrelerde sembol haline geldi. Özellikle “incel” olarak bilinen ve istemsiz bekârlık üzerinden örgütlenen çevrim içi topluluklarda sıkça anıldı.

SALDIRGANIN SINIFTA ÇEKİLDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kahramanmaraş'ta bir okula silahlı saldırı düzenleyen saldırganın, sınıfta arkadaşıyla çektiği görüntüler ortaya çıktı.

Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin sınıfta arkadaşlarıyla çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Mersinli'nin arkadaşının arkasında garip şekilde dans ettiği görüldü.

