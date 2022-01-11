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Kahramanmaraş’taki 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor

#Dünyanın En Saçma Binası#Kahramanmaraş#Google
Kahramanmaraş’taki Dünyanın en saçma binası yıkılıyor

Google’da ‘Dünyanın en saçma binası’ olarak yapılan aramada ilk sırada çıkan Kahramanmaraş’taki 18 katlı İl Özel İdare Binası’nın yıkımına başlandı.

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Kahramanmaraş'ta Trabzon Caddesi’nde 1994 yılında yapılan Kahramanmaraş İl Özel İdare binası, mimari yapısı ve renkleriyle kentin simgesi haline geldi. Şehrin birçok noktasından görülmesi nedeniyle vatandaşların merkezdeki bir adresi tarif ederken akıllara ilk gelen yer olan ve Kahramanmaraşlıların ‘sarı bina’ olarak adlandırdıkları binanın ünü Türkiye’yi de aştı. İnternet arama motoru Google’a ‘Dünyanın en saçma binası’ yazılıp, arama yapıldığında ilk sırada çıktı. 2019 yılında binanın yıkılmasına karar verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yakında tarihe karışacak olan binanın yıkımını yerinde inceledi. Başkan Güngör, 4 ayda yıkılması planlanan binanın 2 yıl içerisinde tamamlamayı planladıkları kent meydanının bir parçası olduğunu söyledi.

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'SİLUETİ BOZUYOR'

Meydanın yapılacağı alanda bulunan eski adliye ve AFAD binalarının yıkıldığını hatırlatan Güngör, “Kahramanmaraşımızın en merkezi caddelerinden Trabzon Caddesi’ne cepheli bu binamızın yıkım çalışmalarına başladık. Bildiğiniz gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mız ile birlikte İl Özel İdare binamızın da bulunduğu bu 40 dönümlük alanda bir dönüşüm çalışması yürütüyoruz. Valiliğimiz, eski adliye binası ile özel mülkiyete konu olan 40 dönümlük bir alanın dönüşümünden bahsediyoruz. Eski adliye ve AFAD binamızın yıkımını geçekleştirdik. Şimdi de 18 katlı ve Google’da da yazdığınızda dünyanın en çirkin binası olarak çıkan bu binanın yıkımını gerçekleştiriyoruz. 30 yıl önce o günün şartlarına göre yapılmış ama yapıldığı günden bu yana hep eleştiri konusu olmuş. Civardaki binaları esas aldığımızda silueti bozması, çok fonksiyonel olmaması gibi nedenlerle buradaki dönüşüm çalışmalarında bu binanın yıkımına başladık” dedi.

'RESTORASYONU DAHA MALİYETLİ'

Binanın yıkılması yerine restore edilmesi yönünde öneriler geldiğini ifade eden Hayrettin Güngör, “Binanın fonksiyonel hale getirilmesi için yapacağımız harcama, yıkılıp yapılmasındaki maliyetten daha yüksek bir maliyet olduğu için bunun yıkımını gerçekleştiriyoruz. Yıkım için belediye bütçemizden herhangi bir masraf yapmıyoruz. Yapmış olduğumuz ihale sonucunda burayı yıkan firma, hem binayı yıkacak hem de belediye bütçemize 6 milyon 600 bin liralık bir katkı sağlayacak” dedi.

 

 

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#Dünyanın En Saçma Binası#Kahramanmaraş#Google

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