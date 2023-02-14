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Kahramanmaraş'taki büyük yıkım, helikopterden görüntülendi

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#Kahramanmaraş#Deprem#Pazarcık
Kahramanmaraştaki büyük yıkım, helikopterden görüntülendi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 09:10

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binlerce binanın yerle bir olduğu kent, helikopterle havadan görüntülendi. Eski mahallelerdeki 40-50 yıllık binalar yıkılırken, yeni imarlı bölgelerde yapılan yüksek katlı binaların ayakta kaldığı gözlendi.

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Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 büyük deprem aralarında Kahramanmaraş'ın da olduğu 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Binlerce binanın yerle bir olduğu kentlerde, 31 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmaları sürerken, depremin merkez üssü Kahramanmaraş helikopterle havadan görüntülendi.

Kahramanmaraştaki büyük yıkım, helikopterden görüntülendi

DHA ekibinin çektiği görüntülere göre; kentin eski yerleşim birimleri Hayrullah, Kayabaşı, Bahçelievler, Şazibey ve Barbaros mahallelerinde çoğunluğu 40-50 yıllık olan binalar yerle bir oldu.

Yine görüntülerde, enkaz alanlarının birbirine yakın noktalar olduğu görüldü.

Kahramanmaraştaki büyük yıkım, helikopterden görüntülendi

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Kentin yeni imarlı bölgelerinde yapılan yüksek katlı binaların ise ayakta kaldığı gözlendi.

Öte yandan süren arama-kurtarma çalışmaları ile 12 Şubat Stadyumu'na kurulan çadır kent, havadan görüntülendi.

Kahramanmaraştaki büyük yıkım, helikopterden görüntülendi

Kahramanmaraştaki büyük yıkım, helikopterden görüntülendi

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#Kahramanmaraş#Deprem#Pazarcık

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