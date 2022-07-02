Kahramanmaraş’ta züccaciye mağazasının açılışında izdiham

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Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesinde züccaciye mağazası açılışı yapıldı. Mağaza yetkilileri, günler öncesinden sosyal medya hesaplarından açılışa özel indirimler yaptı.

Açılışı öncesi kurdele kesimi ve daha sonra mağazanın kapısının açılması ile kalabalık insan topluluğu mağazaya akın etti. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı züccaciye açılışlında vatandaşlar alışveriş için birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

Mağazaya giren kalabalık, ürünlerini aldıktan sonra ödeme noktasında da yoğunluk oluşturdu. Zaman zaman kapıların kapatıldığı açılışta kısa süreli izdihamlarda yaşandı.

Mağazanın yetkilisi Mehmet Ali Gücük, “Yoğun bir katılım var ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Herkese çok teşekkür ederim ilgisinden dolayı. Üzdüğümüz herkesten özdür diliyoruz” dedi.