Kahramanmaraş'ta yangın faciası: 3 engelli kardeş hayatını kaybetti

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Boğaziçi Mahallesi'nde 12 katlı binanın 1'inci katında, öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

3 ENGELLİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Yangında 3 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yangında yaşamını yitiren Esra Saltalı (45), Muhammed Saltalı (32) ve Abdulgani Saltalı'nın (26), engelli ve kardeş oldukları öğrenildi. Yaşamını yitiren 3 kardeşin yer yatağında uyudukları sırada yangının çıktığı bildirilirken, soruşturma sürüyor.

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