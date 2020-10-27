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Hürriyet
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Gündem
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 27.10.2020 - 18:56 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraşta korkutan yangın!

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Kahramanmaraş'taki bir geri dönüşüm tesisinde tekstil atıklarının bulunduğu depoda yangın çıktı. Yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin 3 saat süren müdahalesi ardından söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sularında İstasyon Mahallesi Eğlenceler Caddesi’ndeki bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

30 personelin, 10 itfaiye aracı, 8 su tankı ve iş makinesiyle müdahale ettiği yangın yerine Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da geldi. Tesis yetkililerine geçmiş olsun dileklerini ileten Cebeloğlu, söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kahramanmaraş’ta geri dönüşüm tesisinin tekstil atıklarının bulunduğu depoda çıkan yangın, ekiplerin 3 saat süren çalışma sonunda kontrol atına alınarak söndürüldü.

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