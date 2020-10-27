Kahramanmaraşta korkutan yangın!

Yangın, saat 16.00 sularında İstasyon Mahallesi Eğlenceler Caddesi’ndeki bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



30 personelin, 10 itfaiye aracı, 8 su tankı ve iş makinesiyle müdahale ettiği yangın yerine Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da geldi. Tesis yetkililerine geçmiş olsun dileklerini ileten Cebeloğlu, söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ



Kahramanmaraş’ta geri dönüşüm tesisinin tekstil atıklarının bulunduğu depoda çıkan yangın, ekiplerin 3 saat süren çalışma sonunda kontrol atına alınarak söndürüldü.