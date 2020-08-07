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Haber Giriş: 07.08.2020 - 21:23,Son Güncelleme:

Kahramanmaraş’ta yakalanan 25 kişi tutuklandı

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Kahramanmaraş’ta yakalanan 25 kişi tutuklandı
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Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan aranması bulunan ve polis tarafından yakalanan 41 şüpheliden 25’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlediği operasyonlarda, çok sayıda evden hırsızlık suçundan 21 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan 1 kişi, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası ile aranan 2 kişi, silahlı gasp suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası olan 1 kişi, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık, cinsel saldırı, uyuşturucu kabul etme gibi suçlardan 1 ile 4 yıl arası hapis cezası aranan 16 kişinin de aralarında bulunduğu 41 kişi yakalandı.

Yakalanan 41 şüpheli emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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