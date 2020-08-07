Kahramanmaraş’ta yakalanan 25 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlediği operasyonlarda, çok sayıda evden hırsızlık suçundan 21 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan 1 kişi, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası ile aranan 2 kişi, silahlı gasp suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası olan 1 kişi, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık, cinsel saldırı, uyuşturucu kabul etme gibi suçlardan 1 ile 4 yıl arası hapis cezası aranan 16 kişinin de aralarında bulunduğu 41 kişi yakalandı.

Yakalanan 41 şüpheli emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.