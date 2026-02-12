×
Kahramanmaraş'ta vahşet! Ayrılmak isteyen sevgilisini otomobilde boğarak katletti... Cenazede yürek yakan anlar

Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2026 13:01

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Hasan Hüseyin Subaşı (52), kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Alev Koç'u (39) aracında boğdu. Daha sonra adliyeye gidip, suçunu itiraf eden Subaşı, gözaltına alınarak tutuklandı. Alev Koç, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Hüseyin Subaşı ile kız arkadaşı Alev Koç arasında otomobilde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Hüseyin Subaşı, Alev Koç'u boğdu. Olayın ardından Subaşı, Gaziantep Adliyesi'ne giderek mezarlıkta Alev Koç'u araç içerisinde boğarak öldürdüğünü söyledi.

JANDARMA, CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Bilgi verilen Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, mezarlıkta araç içerisinde Alev Koç'un cansız bedenini buldu. Yapılan incelemenin ardından Koç'un cansız bedeni, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hasan Hüseyin Subaşı, jandarma ekiplerince Gaziantep’ten alınarak Pazarcık'a getirildi. Subaşı, işlemlerin ardından tutuklandı.

KIZI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Eşinden boşanan 2 çocuk annesi Alev Koç’un cenazesi bugün otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Narlı Cemevi’ne götürüldü. Cenazede Koç’un çocukları, anne-babası, kardeşleri ve diğer yakınları gözyaşı döktü. Alev Koç'un kız kardeşi, ablasının kıyafetine sarılıp koklayarak “Pisi pisine gitti ablam” diyerek ağıt yaktı.

Alev Koç'un cenaze aracına götürüldüğü sırada kızı Şila Koç, “Annemi götürüyorlar” diyerek sinir krizi geçirdi. Alev Koç, törenin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan Alev Koç'un eşinden ayrıldığı, 4-5 aydır Hasan Hüseyin Subaşı ile ilişkisi olduğu, ayrılmak isteyince de şüpheli tarafından öldürüldüğü öğrenildi.

