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KAHRAMANMARAŞ (İHA)
Haber Giriş: 24.08.2020 - 14:36 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı

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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı
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Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 370 personelin katılımıyla narkotik uygulaması düzenledi. 10 ayrı olayda 88 gram kubar esrar, 13 gram metamfetamin maddesi ile 3 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Uyuşturucu ile ilgisi bulunan 21 şüpheli şahıs hakkında işlem başlatıldı.
Şahıs ve araç sorgulamalarında değişik suçlardan aranan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken 6 araç da trafikten men edildi.

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