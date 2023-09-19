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Kahramanmaraş’ta uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı: Annesi, kardeşi ve yengesini darbetti

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#Kahramanmaraş#Onikişubat#Uyuşturucu Bağımlısı
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı: Annesi, kardeşi ve yengesini darbetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 12:18

Kahramanmaraş’ta Onikişubat ilçesinde uyuşturucu bağımlısı Ö.D. (27), annesi, kardeşi ve yengesine saldırıp darbetti. Saldırı evdeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ö.D.’nin ağabeyi İ.D., sosyal medyadan paylaşım yaparak özellikle son 1 yıldır kardeşinin kendilerine kabusu yaşattığını, kendisini engellemekte büyük zorluk yaşadıklarını anlattı. İ.D., kardeşinin tedavisi için yetkililerden yardım istedi.

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Olay, geçen cuma günü Onikişubat ilçesinde meydana geldi. 6 yıldır uyuşturucu kullandığı öne sürülen Ö.D., iddiaya göre son 1 yıldır ailesine karşı saldırgan tutum sergilemeye başladı. Ailesine kabus yaşatan Ö.D. son olarak annesi F.D., kardeşi R.D. ve yengesi F.D.’ye saldırdı.

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı: Annesi, kardeşi ve yengesini darbetti

Yaşananlar, evdeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, durum polise bildirildi. Anne F.D., kızı ve gelini darp raporu alarak Ö.D.’den şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ö.D. ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Ö.D.’nin ağabeyi İ.D., sosyal medyadan paylaşım yaptı. Kardeşinin daha önce annesine ve kendilerine kötü söz bile söylemediğini ancak uyuşturucu bağımlılığı ile saldırganlaştığını söyledi.

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı: Annesi, kardeşi ve yengesini darbetti

Özellikle son 1 yıldır kardeşinin kendilerine kabusu yaşattığını, kendisini engellemekte büyük zorluk yaşadıklarını anlatan İ.D., kardeşinin tedavisi için yetkililerden yardım istedi.

 

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#Kahramanmaraş#Onikişubat#Uyuşturucu Bağımlısı

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