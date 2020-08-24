Kahramanmaraş'ta tepki çeken görüntü
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde düğün merasimi yapanlar, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.
Türkiye genelinde Covid-19 ile mücadele sürerken Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Arıtaş Mahallesi'nde gerçekleştirilen düğünde davetliler sosyal mesafe kuralına uymadan halay çekti.
Davetlilerin birçoğunun da maske takmadığı düğün, bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Koronavirüs vakalarının hızla arttığı Afşin’de gerçekleştirilen ve sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı düğün tepki çekti.
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