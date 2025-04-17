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Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın

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#Kahramanmaraş#Tekstil Fabrikası#Yangın
Kahramanmaraş’ta tekstil fabrikasında yangın
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 23:41

Kahramanmaraş’ta, bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

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Yangın, akşam saatlerinde Kavlaklı Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının pamuk ve elyaf deposundan çıktı. Depoda bulunan kumaş ve elyaf gibi yanıcı maddeler nedeniyle yangın, kısa sürede yayıldı. Depodan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere anında müdahale eden ekipler, çalışmalar sonunda yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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#Kahramanmaraş#Tekstil Fabrikası#Yangın

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