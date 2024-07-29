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Kahramanmaraş’ta tekstil 13 bin yıllık

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#Doğu Akdeniz#Kahramanmaraş#Tekstil
Kahramanmaraş’ta tekstil 13 bin yıllık
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 07:00

Doğu Akdeniz’den Orta Anadolu’ya, Kafkas coğrafyasından Doğu Akdeniz’e geçiş noktasında yer alan Kahramanmaraş’taki Direkli Mağarası’nda yürütülen kazı çalışmalarında 13 bin yıllık olduğu tahmin edilen kemikten yapılmış toplu iğne ve dikiş iğnesi bulundu.

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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Cevdet Merih Erek, yaklaşık 18 yıl önce Kahramanmaraş’ta başlattıkları kazılarda önemli bulgular elde ettiklerini belirterek, Direkli Mağarası kazılarının kendilerine bölgesel anlamda kültürel aktarımın ne kadar yoğun olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Kahramanmaraş’ta tekstil 13 bin yıllık

Kültürel aktarımların genellikle tarih boyunca hiç değişmediğine işaret eden Erek, “Biz bugün Kahramanmaraş’ta pek çok alanda tekstilin çok öne çıktığını dünya çapında birtakım ekonomik yapılanmalara gidildiğini, çok büyük firmalarca dünyaya ihracat yapıldığını biliyoruz. Bunun bizim mağaramızdaki ihracat olmasa bile bölgeler arasındaki gidiş - gelişler sırasında bu bölgenin kültürel alışkanlıklarının da gerek Doğu Akdeniz’e gerek İç Anadolu Bölgesi’ne doğru yayıldığını söylememiz mümkündür” diye konuştu.

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#Doğu Akdeniz#Kahramanmaraş#Tekstil

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