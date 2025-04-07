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Kahramanmaraş'ta tarladan yol geçirme kavgası

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#Kahramanmaraş#Tarla#Yol
Kahramanmaraşta tarladan yol geçirme kavgası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2025 12:30

Kahramanmaraş'ta iki aile arasında tarladan yol geçirilmek istenmesi nedeniyle çıkan sopalı ve sandalyeli kavgada 7 kişi yaralandı. Cep telefonuyla görüntülenen kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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Olay, 30 Mart'ta Ramazan Bayramı'nın ilk günü Onikişubat ilçesi Dönüklü Mahallesi’nde meydana geldi. Ökkeş Altıntaş, komşusu Ali Bulut’un tarlasından yol geçirmek istedi. Bulut, yola izin vermeyince taraflar arasında önce tartışma sonra da kavga çıktı. Yakınlarının da dahil olduğu kavgada taraflar birbirine sopa ve sandalyelerle saldırdı. Bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği kavgada 7 kişi aldıkları darbelerle yaralandı. Kavga, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılırken, yaralılar hastanelere kaldırıldı, 2 kişi ise gözaltına alındı.

Kahramanmaraşta tarladan yol geçirme kavgası

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Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Ahmet Altıntaş ile Ömer Bulut, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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#Kahramanmaraş#Tarla#Yol

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