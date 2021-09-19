Kahramanmaraş'ta tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bodrumda Mumcular Barajının doluluk oranı yüzde 10un altına düştüBodrum'da Mumcular Barajı'nın doluluk oranı yüzde 10'un altına düştü#Bodrum
Milli Savunma Bakanlığı dava açmıştı Akıncı Üssü davasında keşif kararıMilli Savunma Bakanlığı dava açmıştı! Akıncı Üssü davasında keşif kararı#Akıncı Üssü
Son dakika: Pençşir Aslanından Talibana cevap: Gözyaşı dökeceklerSon dakika: 'Pençşir Aslanı'ndan Taliban'a cevap: Gözyaşı dökecekler!#Taliban
Son Dakika: Galatasarayda Nelsson, Cicaldau ve Morutan bereketi Yönetimin hedefi...Son Dakika: Galatasaray'da Nelsson, Cicaldau ve Morutan bereketi! Yönetimin hedefi...#Galatasaray
Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (19 Eylül)Misli.com’da Günün Şifresiz Maç Yayınları (19 Eylül)#Misli.Com
Meme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal: 43 kiloya kadar düştümMeme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal: 43 kiloya kadar düştüm#Şimal
Geride kalan haftada altın fiyatları ve kripto paralarda neler yaşandıGeride kalan haftada altın fiyatları ve kripto paralarda neler yaşandı?#Piyasalarda Son Durum
Dünya yörüngesine çıkan ilk turistler yeryüzüne döndüDünya yörüngesine çıkan ilk turistler yeryüzüne döndü#Spacex
Powellın, Fedin salgınla mücadele kapsamında aldığı tahvillerden tuttuğu ortaya çıktıPowell'ın, Fed'in salgınla mücadele kapsamında aldığı tahvillerden tuttuğu ortaya çıktı#FED
Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler 22 Eylülde evleniyorArda Türkmen ve Melodi Elbirliler 22 Eylül'de evleniyor!#Arda Türkmen
HABERLERGündem Haberleri

Kahramanmaraş'ta tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı

#Kahramanmaraş#Trafik#Kaza
Kahramanmaraşta tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı

Kahramanmaraş'ta tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

AA- Alınan bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan M.E. (45) idaresindeki 27 AGB 621 plakalı minibüs, Pazarcık ilçesi Sarıerik Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Minibüs içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılırken, sağlık ekipleri S.A'nın (18) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü ile minibüsteki 14 yaralı ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

S.A'nın cenazesi ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kahramanmaraşta tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı

İlgili Haberler:

Boşanma gerekçesi şaşkına çevirdi! Haritaya baktım, beni aldattınGecenin skandalı! Merih Demiral...Dünya bu gelişme ile çalkalanıyor... Koronada en büyük korku gerçek oldu!
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kahramanmaraş#Trafik#Kaza