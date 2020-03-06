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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 06.03.2020 - 17:25,Son Güncelleme:/

Kahramanmaraş'ta suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı

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Kahramanmaraş'ta suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı
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KAHRAMANMARAŞ'ta, 3 ay takip edilen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen polis operasyonunda, 8 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde, çek ve senetler ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık takip sonucu 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'örgüt yöneticiliği', 'örgüt adına suç işlemek', 'örgüte yardım etmek ve uyuşturucu ticareti' suçlarından Çetin A., Cengiz T., Adem K., Kazım T., Ümit Y., Hatice C., Sedanur B. ve Abdullah T. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çek ve senetler ile telefon, bilgisayar ve fişek ele geçirildi. Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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