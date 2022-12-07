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Kahramanmaraş’ta Silindir Operasyonu: 77 gözaltı

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#Kahramanmaraş#Silindir Operasyonu#Kaçakçılık
Kahramanmaraş’ta Silindir Operasyonu: 77 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 19:05

Kahramanmaraş’ta polis ekiplerince suç örgütüne yönelik düzenlenen “Silindir” operasyonunda 77 şüpheli gözaltına alındı.

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Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize Suçlar Büro Amirliği görevlilerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüt faaliyetleri çerçevesinde kasten adam öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, tefecilik, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, tehdit, hakaret, kasten yaralama, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti kullanmak için uyarıcı veya uyuşturucu bulundurma’ suçlarını işleyen suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Kahramanmaraş merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda 77 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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Kahramanmaraş’ta Silindir Operasyonu: 77 gözaltı

Şüphelilere ait ikamet ve işyerlerinde yapılan operasyon sonucunda, 36 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca, 512 adet tabanca fişeği, 12 adet ruhsatsız av tüfeği, tüfeklere ait 168 adet fişek, 6 adet değişik ebatlarda bıçak, 4 adet kılıç, 1 adet hassas terazi, 42 adet sentetik ecza hapı, 1 adet uyuşturucu hap, bin 019 gram esrar maddesi, 13,45 gram metamfetamin ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

 

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#Kahramanmaraş#Silindir Operasyonu#Kaçakçılık

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