MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKahramanmaraş’ta silah kaçakçılığı operasyonu
GeriGündem Kahramanmaraş’ta silah kaçakçılığı operasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ömer KOÇ - DHA
Haber Giriş: 09.11.2020 - 18:11 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş’ta silah kaçakçılığı operasyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kahramanmaraş’ta silah kaçakçılığı operasyonu
Abone Olgoogle-news

Kahramanmaraş’ta, polis tarafından operasyon düzenlenen evde kalaşnikof tüfek, av tüfeği, çok sayıda mermi ve şarjör ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığını önlemek amacıyla yaptığı çalışmada Adem A.’yı (36) takibe aldı. Takip sonunda şüphelide silah ve mermi olduğunu belirleyen ekipler, Mağralı Mahallesi’ndeki adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 1 kalaşnikof tüfek, 1 tüfeği, 4 kalaşnikof şarjörü, 3 tabanca şarjörü, 166 kalaşnikof mermisi, 72 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Ele geçirilen silahlara el koyulurken, Adem A. gözaltına alındı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle