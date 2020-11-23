Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Barbaros, Ertuğrul Gazi ve Dumlupınar mahallelerindeki 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kısa namlulu pompalı tüfek, 1 yarı otomatik av tüfeği, çok sayıda tabanca mermisi ve tüfek fişeği ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.