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Gündem
Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 23.11.2020 - 16:42 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

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Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
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KAHRAMANMARAŞ'ta, silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişilere yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Barbaros, Ertuğrul Gazi ve Dumlupınar mahallelerindeki 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kısa namlulu pompalı tüfek, 1 yarı otomatik av tüfeği, çok sayıda tabanca mermisi ve tüfek fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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