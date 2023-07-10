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Kahramanmaraş'ta Şehit Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş'a son veda

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#Milli Savunma Bakanlığı#Pençe-Şimşek Harekatı#Terör
Kahramanmaraşta Şehit Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taşa son veda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 13:57

Bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde, şehit olan Sözleşmeli Er Hasan Taş düzenlenen törenin ardından Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kuzey Irak’taki terör yuvalarının imhasına yönelik düzenlediği Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, PKK’lı teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Ekinözü ilçesi Kürtül Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş (23) şehit oldu.

Şehit Taş’ın naaşı, askeri uçakla Kahramanmaraş Havalimanı’na getirildi. Buradan da karayolu ile cenaze töreninin düzenleneceği Elbistan’a gönderildi. Şehit Taş için Hocazade Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, törenin düzenleneceği alana getirildi. Cenaze töreninde baba Ahmet ve anne Emine Taş ile kardeşleri güçlükle ayakta durabildi.

Kahramanmaraşta Şehit Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taşa son veda

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Törende helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılındı. Şehidin naaşı, namazın ardından silah arkadaşları tarafından son kez omuzlara alındı. Bir süre omuzlarda taşınan şehidin cenazesi, gözyaşlarıyla ve dualarla Hocazade Mezarlığı’ndaki şehitlikte toprağa verildi.

Cenaze törenine askeri ve sivil erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Pençe-Şimşek Harekatı#Terör

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