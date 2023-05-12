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Kahramanmaraş'ta sağanak yağış ve dolu etkili oldu

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#Kahramanmaraş#Sağanak#Yağış
Kahramanmaraşta sağanak yağış ve dolu etkili oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 19:59

Kahramanmaraş'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Kahramanmaraş için beklediği sağanak ve dolu yağışı akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Şehir merkezinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda su taşkınları meydana geldi.

Kahramanmaraşta sağanak yağış ve dolu etkili oldu

Kısa sürede etkisini gösteren yağışlar sonrasında bazı yollar polis ekipleri tarafından kapatılırken, tıkanan yollar sonrasında trafikte uzun kuyruklar oluştu. Ayrıca yağışlara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise yol üzerinde bulunan kapalı alanlarda ve konteynerlerde kendilerini korumaya çalıştı.

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#Kahramanmaraş#Sağanak#Yağış

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