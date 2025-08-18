×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kahramanmaraş’ta polise çarpıp kaçmaya çalışan avukat tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş#Avukat#Polis
Kahramanmaraş’ta polise çarpıp kaçmaya çalışan avukat tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 15:19

Kahramanmaraş’ta kontrol noktasında aracıyla polise çarpıp kaçmaya çalışan, attığı poşetten uyuşturucu çıkan avukat Ö.C., başsavcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, 16 Ağustos’ta Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolundaki polis noktasında meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, avukat Ö.C.’nin aracını kontrol noktasında durdurmak istedi. Ancak avukat Ö.C., ‘Dur’ ihtarına uymayıp, bir polise çarptı. İddiaya göre avukat Ö.C., kaçarken de dışarıya bir poşet attı.

Polisin takibi sonucu Ö.C. yakalanarak gözaltına alındı. Ö.C.’nin araçtan attığı poşette ve ekiplerin evinde yapılan aramada, 141,68 gram uyuşturucu ile 9 sentetik hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.C., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Ö.C.’nin serbest bırakılmasına itiraz etti. İtirazı değerlendiren üst mahkeme, avukat Ö.C.’nin tutuklanmasına karar verdi. Tekrar gözaltına alınan Ö.C., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kahramanmaraş#Avukat#Polis

BAKMADAN GEÇME!