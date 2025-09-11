×
Gündem Haberleri

Kahramanmaraş'ta poligondan iki tabanca ve 300 adet mermi çaldı! 16 yaşındaki çocuk aranıyor

#Kahramanmaraş#Poligon#Silah
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2025 07:16

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 16 yaşındaki H.E., bir poligondan iki adet tabanca ve 300 adet mermi çaldı. 16 yaşındaki H.E.'nin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesinde meydana geldi. İlçedeki bir poligona giren 16 yaşındaki yabancı uyruklu H.E., poligondan iki adet silah ile 300 adet mermiyi çalıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüphelinin eşkalini güvenlik kameralarından tespit ederek arama çalışmalarına başladı.

Kahramanmaraşta poligondan iki tabanca ve 300 adet mermi çaldı 16 yaşındaki çocuk aranıyor

OTOMOBİL DE ÇALMAYA ÇALIŞMIŞ

H.E. aynı ilçedeki bir otomobil bayine girip otomobil çalmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı da öğrenildi. Bayiye zarar veren H.E, buradan da kaçarak Ahır Dağı'na çıktı. H.E'nin otomobil bayisine ve Ahır Dağı'ndaki bağ evlerine girmeye çalıştığına dair güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kahramanmaraşta poligondan iki tabanca ve 300 adet mermi çaldı 16 yaşındaki çocuk aranıyor

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Polis ekiplerinin teyakkuza geçtiği olayda şüpheli H.E, için Ahır Dağı eteklerinde ve şehir merkezinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler 16 yaşındaki H.E'nin yakalanmasına yönelik arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraşta poligondan iki tabanca ve 300 adet mermi çaldı 16 yaşındaki çocuk aranıyor

