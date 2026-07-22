Kahramanmaraş’ta plastik fabrikasında yangın: Kontrol altına alındı

Kahramanmaraş’ta plastik su depoları üreten fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp 1 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin, yapılacak inceleme sonunda ortaya çıkacağı belirtildi.
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Malik Ejder Mahallesi’ndeki plastik fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yanan malzemelerin plastik ve havanın da çok sıcak olması nedeniyle ekiplerin mücadelesinin zorlaştığı belirtildi. İtfaiyenin alevlere müdahalesi sürerken, polisler de TOMA aracıyla çalışmalara destek oldu. Yangın 1 saat sonra kontrol altına alındı.
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