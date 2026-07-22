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Kahramanmaraş’ta plastik fabrikasında yangın: Kontrol altına alındı

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#Kahramanmaraş#Yangın#Fabrika
Kahramanmaraş’ta plastik fabrikasında yangın: Kontrol altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2026 14:40

Kahramanmaraş’ta plastik su depoları üreten fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp 1 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin, yapılacak inceleme sonunda ortaya çıkacağı belirtildi.

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Malik Ejder Mahallesi’ndeki plastik fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kahramanmaraş’ta plastik fabrikasında yangın: Kontrol altına alındı

Yanan malzemelerin plastik ve havanın da çok sıcak olması nedeniyle ekiplerin mücadelesinin zorlaştığı belirtildi. İtfaiyenin alevlere müdahalesi sürerken, polisler de TOMA aracıyla çalışmalara destek oldu. Yangın 1 saat sonra kontrol altına alındı.

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#Kahramanmaraş#Yangın#Fabrika

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