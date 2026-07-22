Kahramanmaraş’ta plastik fabrikasında yangın: Kontrol altına alındı

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Malik Ejder Mahallesi’ndeki plastik fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Yanan malzemelerin plastik ve havanın da çok sıcak olması nedeniyle ekiplerin mücadelesinin zorlaştığı belirtildi. İtfaiyenin alevlere müdahalesi sürerken, polisler de TOMA aracıyla çalışmalara destek oldu. Yangın 1 saat sonra kontrol altına alındı.