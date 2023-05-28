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Kahramanmaraş'ta oy verme işlemi başladı

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#KAHRAMANMARAŞ#Secim2023#Oy
Kahramanmaraşta oy verme işlemi başladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 09:14

KAHRAMANMARAŞ'ta, Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması için oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle başladı.

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Kahramanmaraş'ta sabah erken saatlerde okula gelen sandık görevlileri oy verme saatinden önce hazırlıklarını tamalarken, saat 08.00 itibariyle de seçmenler de içeri alınmaya başladı. Seçmenler, kayıtlı oldukları sandıklara giderek görevlilerin kimlik ve seçmen kaydı kontrolünü yapmasının ardından kendilerine verilen oy pusulası ile kabine girdi. Bu seçimde sadece 1 oy pusulası ile kabine giren seçmenler, oyunu kullandıktan sonra zarfı sandığa attı.

2 bin 405 sandıkta 753 bin 538 seçmenin kayıtlı olduğu Kahramanmaraş'ta oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

 

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#KAHRAMANMARAŞ#Secim2023#Oy

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