Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kahramanmaraş'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#KAHRAMANMARAŞ#Polis#Trafik
Kahramanmaraşta otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 12:22

KAHRAMANMARAŞ'ta, kırmızı ışıkta geçen otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada Muhammet Yıldız (27) ile kardeşi Murat Yıldız (26) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameralarınca da kaydedildi.

Haberin Devamı

Kaza, sabah saatlerinde Kahramanmaraş-Adana kara yolu Aksu Doruklar Kavşağı'nda meydana geldi. KGYS kameralarınca da kaydedilen kazada iddiaya göre H.D. yönetimindeki 46 S 0327 plakalı işçi servis minibüsü şehir merkezine giderken, Murat Yıldız'ın kullandığı 46 ABC 050 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Murat Yıldız, ağabeyi Muhammet Yıldız ve D.Y. ile servis minibüsünde bulunan H.D., Z.B., ve D.M.B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Murat Yıldız ile ağabeyi Muhammet Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 4 yaralının ise hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatan trafik ekipleri ise Murat Yıldız'ın kırmızı ışıkta geçtiğini tespit etti.

Haberin Devamı

Kahramanmaraşta otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

Haberle ilgili daha fazlası:
#KAHRAMANMARAŞ#Polis#Trafik

BAKMADAN GEÇME!

NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR | Sebebi susuzluk da olabilir felç de Peki nasıl ayırt edeceğiz

NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR? | Sebebi susuzluk da olabilir felç de! Peki nasıl ayırt edeceğiz?

#Sağlık
Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı?

#Egzersiz
Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor? Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR | Sebebi susuzluk da olabilir felç de Peki nasıl ayırt edeceğiz

NEDEN SÜREKLİ BAŞIM DÖNÜYOR? | Sebebi susuzluk da olabilir felç de! Peki nasıl ayırt edeceğiz?

#Sağlık
Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı?

#Egzersiz
Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor? Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

#Sağlık