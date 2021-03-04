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İskender ZENGİN/ANDIRIN(Kahramanmaraş), (DHA)
Haber Giriş: 04.03.2021 - 17:13 | Son Güncelleme:

Vitesleri karıştırınca otomobiliyle bahçeye uçtu

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Vitesleri karıştırınca otomobiliyle bahçeye uçtu

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde Ayşe Orçan, geri manevra yapmak isterken vitesleri karıştırınca kullandığı otomobille evin bahçesine uçtu.

Kaza, öğle saatlerinde Tufanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe Orçan, 46 N 2469 plakalı otomobiliyle geri manevra yapmak istedi. Ancak bu sırada Orçan vitesleri karıştırınca otomobil, hızla ileri gidip bir evin bahçesine uçtu. Kazada, ev ile istinat duvarı arasında dik vaziyette kalan otomobilin sürücüsü Orçan yaralandı. Ayşe Orçan, çağırılan ambulansla Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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