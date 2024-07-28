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Kahramanmaraş'ta orman yangını! EKipler müdahale ediyor

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#Kahramanmaraş#Yangın#Orman
Kahramanmaraşta orman yangını EKipler müdahale ediyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2024 15:47

Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

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Yangın, öğle saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Suçatı Mahallesi’nde çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışması devam ederken, bir helikopter söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.

YANGIN BÜYÜYOR

Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangını şiddetli rüzgarında etkisiyle büyümeye başladı. Yangının çıktığı bölgedeki arazi şartları ekiplerin alevlere müdahalesini güçlendiriyor. 122 personel yangını kontrol altına alabilmek için 11 arazöz, 4 itfaiye, 4 su tankı 3 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ve 2 iş makinesi ile alevlere müdahale ediyor.

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#Kahramanmaraş#Yangın#Orman

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