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Gündem
İskender ZENGİN, ANDIRIN (Kahramanmaraş),DHA
Haber Giriş: 06.08.2020 - 15:07,Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta orman yangını

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Kahramanmaraş'ta orman yangını
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KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Canbaz Mahallesi kırsalında bulunan ormanlık alanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangına Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti. Ekiplerin 3 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında, 5 dönüm alan zarar gördü.

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