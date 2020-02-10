Bugün Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi sorusu, internet üzerinden yanıt arıyor. Kahramanmaraş'ta ikamet eden binlerce öğrenci, okula gitmeden önce valiliklerinden herhangi bir açıklama gelip gelmediğini öğrenmek istiyor. Peki, Kahramanmaraş'ta bugün okullar tatil mi oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş Valiliği okulların tatil edilmesi ile alakalı herhangi bir bilgi vermedi. Gelişmeler olduğu takdirde haberimizin içerisinde yer verilecektir.