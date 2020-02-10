Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi?
Kahramanmaraş'ta bugün okullar tatil mi sorusu, sabah saatlerinde pek çok öğrencinin en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Bulundukları ilde okulların tatil edilip edilmediğini merak eden öğrenciler, internet üzerinden 'Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi?' sorusuna yanıt verdi. Peki, 10 Şubat Pazartesi günü için Kahramanmaraş'ta okullar tatil olacak mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Bugün Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi sorusu, internet üzerinden yanıt arıyor. Kahramanmaraş'ta ikamet eden binlerce öğrenci, okula gitmeden önce valiliklerinden herhangi bir açıklama gelip gelmediğini öğrenmek istiyor. Peki, Kahramanmaraş'ta bugün okullar tatil mi oldu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Kahramanmaraş Valiliği okulların tatil edilmesi ile alakalı herhangi bir bilgi vermedi. Gelişmeler olduğu takdirde haberimizin içerisinde yer verilecektir.
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