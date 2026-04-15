Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ölü ve yaralılar var | Bakanlar bölgeye gidiyor

Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2026 14:44

Kahramanmaraş'ta bir ortaokulda silahlı saldırı gerçekleşti. Vali Mükerrem Ünlüer, 4 can kaybının ve çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu şehre hareket etti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, olaya ilişkin açıklamasında "İçimiz kan ağlıyor. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Dün Şanlıurfa'da bir lisede gerçekleşen silahlı saldırının ardından bugün de Kahramanmaraş'taki bir okulda silahlı eylem gerçekleşti. Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda öğlen saatlerinde silah sesleri duyuldu. Yetkililerin ilk açıklamasına göre olayda 1'i öğretmen 3'ü öğrenci olmak üzere 4 can kaybı var. Ayrıca çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Yaşanan hadisenin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu şehre hareket etti.

ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Akın Gürlek de olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir.

Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır.

YARALILARIN DURUMUNU TAKİP EDİYORUZ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kahramanmaraş’taki olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaralılarımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir; durumlarını yakından takip ediyoruz" dedi

BAKAN ÇİFTÇİ: 4 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Kahramanmaraş’taki okul saldırısıyla ilgili olarak 4 Mülkiye Başmüfettişi ve 4 Polis Başmüfettişi görevlendirdiğini bildirdi.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kahramanmaraş'taki vakayla ilgili "Maalesef bugün Kahramanmaraş'ta bir okulda son derece acı, üzüntülü bir olayın haberini aldık. İçimiz kan ağlıyor. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

BURHANETTİN DURAN: SAĞDUYU İLE HAREKET EDİLMELİ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabı üzerinden Kahramanmaraş'taki saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Duran, şu ifadelere yer verdi:

Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen saldırı hadisesi hepimizi derinden üzmüştür. Olayın tüm boyutları ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle incelenmekte olup, sürece dair gerekli tüm adımlar atılmaktadır.

Güvenlik, sağlık ve eğitim birimlerimiz sahada aktif şekilde görev yapmakta, sürecin her aşaması eş güdüm içerisinde yönetilmektedir.

Bu tür olaylar karşısında toplumumuzun sağduyu ile hareket etmesi, paniğe kapılmaması büyük önem arz etmektedir.

Olayın doğrudan çocuklarımızı ve ailelerimizi ilgilendiren bir boyutu bulunması nedeniyle, başta geleneksel ve dijital medya mecralarında olmak üzere, kullanılan dil ve söylemlerde azami özen gösterilmelidir. Travmatik etkileri artırabilecek, korku ve kaygıyı derinleştirebilecek ifadelerden kaçınılması; çocuklarımızın psikolojik güvenliğinin korunması açısından kritik bir sorumluluktur.

