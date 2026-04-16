Okulda katliam yapan caninin şok görüntüsü! Babası ifadesinde açıklamıştı: İşte o anlar

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları Türkiye'yi derinden sarstı. Dünkü saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. korkun olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren öğrenciye ait yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Katil İsa Aras Mersin'linin babası Uğur Mersinli, ifadesinde oğlunu Pazartesi günü poligona götürüp birkaç el atış yaptırdığını söylemişti.

Tutuklanan baba Uğur Mersinli'nin ifadesinde bahsettiği poligon atışlarından birinin görüntülerine ulaşıldı. Bu görüntüde İsa Aras Mersinli'nin atış talimi yaptığı ve yanındaki bir kişinin de kendisine yardım ettiği görülüyor.

SINIFTAKİ TUHAF DAVRANIŞLARI KAMERADA

Kahramanmaraş'ta bir okula silahlı saldırı düzenleyen saldırganın, sınıfta arkadaşıyla çektiği görüntüler ortaya çıktı.

Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrenci İsa Aras Mersinli, okulda öğrencilere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 9 kişinin öldü, 17 yaralı ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

SINIFTA GARİP ŞEKİLDE DANS EDİYOR

Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin sınıfta arkadaşlarıyla çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Mersinli'nin arkadaşının arkasında garip şekilde dans ettiği görüldü.