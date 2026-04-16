Okulda katliam yapan caninin şok görüntüsü! Babası ifadesinde açıklamıştı: İşte o anlar

#Kahramanmaraş#Okul Katliamı#Silahlı Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2026 16:35

Kahramanmaraş merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın poligonda atış talimi yaptığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları Türkiye'yi derinden sarstı. Dünkü saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralanmıştı. korkun olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren öğrenciye ait yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Katil İsa Aras Mersin'linin babası Uğur Mersinli, ifadesinde oğlunu Pazartesi günü poligona götürüp birkaç el atış yaptırdığını söylemişti.

Okulda katliam yapan caninin şok görüntüsü Babası ifadesinde açıklamıştı: İşte o anlar

Tutuklanan baba Uğur Mersinli'nin ifadesinde bahsettiği poligon atışlarından birinin görüntülerine ulaşıldı. Bu görüntüde İsa Aras Mersinli'nin atış talimi yaptığı ve yanındaki bir kişinin de kendisine yardım ettiği görülüyor.

Okulda katliam yapan caninin şok görüntüsü Babası ifadesinde açıklamıştı: İşte o anlar

SINIFTAKİ TUHAF DAVRANIŞLARI KAMERADA

Kahramanmaraş'ta bir okula silahlı saldırı düzenleyen saldırganın, sınıfta arkadaşıyla çektiği görüntüler ortaya çıktı.

Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrenci İsa Aras Mersinli, okulda öğrencilere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 9 kişinin öldü, 17 yaralı ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Okulda katliam yapan caninin şok görüntüsü Babası ifadesinde açıklamıştı: İşte o anlar

SINIFTA GARİP ŞEKİLDE DANS EDİYOR

Saldırıyı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli'nin sınıfta arkadaşlarıyla çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Mersinli'nin arkadaşının arkasında garip şekilde dans ettiği görüldü. 

#Kahramanmaraş#Okul Katliamı#Silahlı Saldırı

