Kahramanmaraş'ta okula saldırı: Çocukları kurtaran aşçı saldırganı nasıl etkisiz hale getirdiğini anlattı: 'Çok farklı bir çırpınış yaşandı orada'

Kahramanmaraş'ta bir okula silahlı saldırı düzenleyen İsa Aras Mersinli'nin, çocukları o okulda okuyan ve aşçılık yapan veli Necmettin Bekçi tarafından etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı. Olay anında silah seslerini duyarak okula giden Bekçi, arka kapıdan içeri girerek saldırganı öğretmenler ve kantin görevlisiyle beraber yakalayıp durdurduğunu söyledi.

Aşçı Necmettin Bekçi, CNN Türk'e yaşananları anbean anlattı;

"Ben Kahramanmaraş Güreş Eğitim Merkezi'nde çalışıyorum. Spor Bakanlığı personeliyim. Az öncede bakanım aradı sağ olsun destek oldu bize. 15 gün yıllık izin almıştım ben. Gün içerisinde de bir hastane işimiz vardı. Hastaneye gittim geldim. Öğlen 12 buçuk gibi okulun arka tarafında bulunan evimde otururken sesleri duymaya başladım. İlk olarak yandaki inşaattan gelen çekiç sesleri zannettim. Sesler artınca balkona çıktım. Baktım çocuklar okulun pencerelerinden atlıyorlar. "Eyvah!" dedim. 4'ücü kattaki evimden nasıl indiğimi hatırlamıyorum.

''AFFET BENİ AFFET' DİYE BAĞIRIYORDU'

Okula girdiğimde iki öğretmenimiz ve bir kantincimiz vardı. Saldırganla mücadele ediyorlardı. Saldırganın üzerine atladık ters kelepçe yaptık. Polis arkadaşlar gelene kadar yerden kaldırmadık. Çok farklı bir çırpınış yaşandı orada. 'Affet beni affet' diye bağırıyordu.

Kalkmaya çalıştı. Biz de "Bu bir terör eylemidir." dedik. Üzerinde canlı bomba olabilirdi. O an için ne olduğunu bilemiyorduk. Bizi de patlatabilirdi diye düşündük. Sonrasında polis arkadaşlar gelince biz zanlıyı polis arkadaşlara teslim ettik.

O arada ben kendi çocuklarımı aramaya başladım. Çocuklarımın biri ana sınıfına gidiyor diğeri 6. sınıfa gidiyor. Biri alt katta diğeri üst katta. Oğlumun çantasını görüp kendisini göremeyince "İyi kaçmış" dedim. Aşağı indim kızımı almaya sağ olsun öğretmenimiz çocukları küçük taburelerin altına saklamış. Kızımı oradan aldım. Sonrasında Alper'ini bulduk diye haber aldım. Oğluma kendini tuvalete kilitleyerek kaçmış.

Oğlumun sınıfından iki arkadaşı vefat etti. Oradaki çocuklar hepimizin çocuğu, sahip çıkmalıyız. Artık aynı okula çocuklarımı yollayamam."

"HATIRLADIĞIM KADARIYLA BİR DEFA BIÇAĞI BACAĞINA SALLADIM"

Bununla birlikte Anadolu Ajansı Necmettin Bekçi'nin olay anıyla ilgili emniyet birimlerine verdiği bilgilere ulaştı.

Buna göre Bekçi, emniyet yetkililerine olay anını şu ifadelerle anlattı:

Çocuklarım okulda olduğu için koşarak okula gittim. Okulun arka kapısından, kantin bölümünden bina içerisine girdim. Arka merdivenlerden çıktığımda bir şahsın yerde yattığını ve bu şahsı tutmaya çalışan birkaç kişiyi gördüm.



Ben de yardım etmek ve şahsın başka birisine zarar vermesini önlemek için yanlarına gittim. Şahsın saçları uzundu ve kafasında kapüşon vardı. Görünüş itibarıyla yaşını tahmini 25-30 olarak düşündüm. Baya iri ve uzun boylu bir şahıstı ancak yüzünü görmedim. Şahsın elimizden kurtulmaya çalışması üzerine o esnada nereden aldığımı bilmediğim bıçak ile hatırladığım kadarıyla bir defa bıçağı bacağına salladım ancak değip değmediğini bilmiyorum. Bıçağı sallamamdaki amacım şahsın ayağa kalkıp kaçmasını ve başkasına zarar vermesini önlemekti.



Bu sırada görevli polisler geldi. Ben de kalkarak sınıfta bulunan yaralı çocuklara yardım etmek için şahsı polislere bırakıp buradan ayrıldım.