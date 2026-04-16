Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen saldırıda acı detay! Öğrencilerine siper olmuş

Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2026 00:33

Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. Öte yandan matematik öğretmeni Ayla Kara'nın saldırı esnasında kendini öğrencilerine siper ederken hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı. Olayda saldırgan da ölmüştü. Okul saldırısında hayatını kaybeden ve yaralananların isimleri belli oldu.

Olayda kendini öğrencilerine siper eden okulun matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrenciler Furkan Bala, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poryaz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör, Adnan Göktürk Yeşil hayatını kaybetti. Olayda saldırgan İsa Aras Mersinli de öldü.

Saldırıda, Z.Ç, S.B, Y.T.G, O.T.B, Z.S.T, A.A, A.G. ağır yaralanırken M.B.E, İ.E.K, G.G, F.İ.Ç, C.E.K, Z.D.A.K , S.Ş.Ç., M.A ve M.B yaralandı. Olayda yaralanan M.N.T ise tedavisi tamamlanıp taburcu edildi. Yaralıların ildeki çeşitli hastanelerde tedavileri sürüyor.

