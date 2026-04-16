Kahramanmaraş'ta okul saldırısı: Hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı! | Acılı baba yürekleri dağladı: 'Tek çocuğumdu, güle güle şehidim'

Haberin Devamı

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı. Okul saldırısında hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı.

AYLA ÖĞRETMENİN EŞİ FENALAŞTI

Kahramanmaraş'ta ortaokula yönelik düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın eşi Ramazan Kara, cenaze töreninin düzenlendiği camide fenalaştı, sağlıkçılar müdahale etti. Ayla Kara'nın cenaze töreninin düzenleneceği Tekir Mahallesi Çarşı Cami’ne yakınları geldi. Bu sırada camiye gelen Ayla Kara’nın eşi Ramazan Kara, fenalaştı. Sağlık ekiplerince müdahale edilen Kara, tedbir amaçlı ambulansa götürüldü.

Haberin Devamı

Öte yandan öğretmen Ayla Kara’nın 3 çocuk annesi olduğu çocuklarından Furkan Kara’nın avukat, oğlu Ertuğrul Kara’nın öğrenci, kızı Dilara Karabıyık’ın ise evli olduğu öğrenildi.

Ayla Kara'nın ortaokuldan sınıf arkadaşı olan Urganlı Mahalle Muhtarı Şaban Duman açıklamalarda bulundu. Olayı öğrendikten sonra tüm mahalle olarak yasa boğulduklarını belirten muhtar Duman, "Arkadaşımız Ayla Kara ile Manisa'nın Turgutlu ilçesi Urganlı Mahallesi'nde beraber okuduk. Ortaokulu birlikte bitirdikten sonra kendisi Turgutlu Lisesi'ni bitirdikten sonra Kahramanmaraş'ta öğretmenliğe başlamıştı. Kendisini öğrencilerine siper ederek hayatını kaybettiğini öğrendiğimizde tüm Turgutlu olarak hüzne boğulduk. Kendisine ve ailesine baş sağlığı diliyoruz. Buraya defalarca da ziyarete gelmiştir" dedi.

Haberin Devamı

4 ÖĞRENCİ GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE UĞURLANDI

4 öğrencinin cenaze namazı Abdülhamit Han Camisinde kılındı. Namaza İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Bilal Erdoğan da katıldı.

Haberin Devamı

Belinay Nur Boyraz (11), Bayram Nabi Şişik (11), Kerem Erdem Güngör (11) ve Zeynep Kılıç’ın (11) cenaze namazı Abdülhamit Han Camisinde kılındı. Öğle namazının ardından Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş tarafından kılınan cenaze namazına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, siyasi parti ve STK temsilcileri, milletvekilleri ile çocukların acılı aileleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.Türk bayrağı örtülü olan tabutlara sarılan yakınları gözyaşlarına boğuldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Bilal Erdoğan da tabutlara omuz vererek cenaze aracına götürdü.

ACILI ANNEYİ BAKAN ARACA BİNDİRDİ

Saldırıda hayatını kaybeden Bayram Nabi Şişik’in annesi de cenaze aracına binmek istedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, cenaze aracının durmasını sağlayarak acılı anneyi araca bindirdi.

ŞURANUR SEVGİ KAZICI'NIN CENAZE TÖRENİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Saldırıda hayatını kaybedenlerden 5’inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Şuranur Sevgi Kazıcı için Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Atoluğu Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Şuranur Sevgi Kazıcı’nın ailesi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, yakınları, mahalle halkı ile yüzlerce vatandaş katıldı.

Haberin Devamı

Cenaze namazı sonrası helallik alınırken gözyaşları sel oldu. Saldırıda hayatını kaybeden Şuranur Sevgi Kazıcı, namazın ardından Şeyh Adil Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

11 YAŞINDAKİ ADNAN'IN BABASI YÜREKLERİ DAĞLADI

Saldırıda hayatını kaybeden 5. sınıf öğrencisi Adnan Göktürk Yeşil, memleketi Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Düziçi ilçesinde bulunan Yeşiller Aile Mezarlığı’nda defnedilen Yeşil’in cenazesine ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede, küçük çocuğun yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.

Oğlunun tabutuna sarılan baba Cevdet Yeşil’in "Güle güle şehidim" sözleri yürekleri dağladı.

Adnan tek çocuğumuz olduğu için çok üzgünüz diyen Baba Cevdet Yeşil," Çocuğumuz çalışkan, başarılı bir çocuktu. Beşinci sınıfa geçmişti. Kendisi bu okulda okumayı çok istiyordu. O okul başarılı bir okuldu, iyi öğretmenleri vardı. Biz de kendisini kırmadık, o okula yazdırdık. Yine rutin, her zamanki gibi öğlen 12’de servisine bindi. Zaten öğlenciydi, beşinci sınıflar. Sonra saat 2-2 buçuk gibi okulda bir çatışma olduğunu söylediler. Biz de apar topar gittik. Maalesef saat 5’e kadar oğlumuzu aradık. Bir şekilde emniyet güçleri bize ulaştı. Hastaneye gittik, orada teşhis ettik. Oğlumuzun rahmetli olduğunu gördük.

Haberin Devamı

Okulunda 5. sınıftaydı ve deneme sınavında okul ikincisi olmuştu. Madalya taktılar, çok mutluydu. Rahmetli olan öğretmenini, özellikle matematik öğretmenini çok seviyordu. Zanlı, matematik öğretmenini de vuruyor, ardından çocukları şehit ediyor. Sonuç böyle oluyor. Başarılıydı, çalışkandı. İnançlı, dürüst, vatanını milletini çok seven bir evladım vardı. 11 yaşında olmasına rağmen çok bilinçliydi. Bir tek çocuğumuz olduğu için çok üzgünüz. Allah, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Mekânı cennet olsun. İnşallah Peygamber Efendimiz’in yanında olur, cennette makamı yüksek olur" diye konuştu.

Türkiye’yi yasa boğan olayda hayatını kaybeden Adnan Göktürk Yeşil'in naaşı, cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi.

FURKAN SANCAK BALAL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

11 yaşındaki öğrenci Furkan Sancak Balal'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından defnedildi. Ayser Çalık Ortaokulu'nda dün düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren 5. sınıf öğrencisi Balal'ın cenazesi, yakınları tarafından Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundan alınarak Afşin ilçesindeki Külliye Camisi'ne getirildi.

Tabutun başına gelen Balal'ın yakınları gözyaşı döktü. Öğrenci Furkan Sancak Balal'ın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Törene, anne Tuba Belli, kardeşi Ömer Alp, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt, öğretmenleri ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

YUSUF TARIK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerden Yusuf Tarık Gül kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Cenazede gözyaşları sel oldu.

Hayatını kaybedenlerden 5'inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Yusuf Tarık Gül için Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Kırım Mahallesi Ferhuş Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Yusuf Tarık Gül'ün ailesi, yakınları, mahalle halkı ile yüzlerce vatandaş katıldı. Cenaze namazı sonrası helallik alınması sırasında gözyaşları sel oldu. Saldırıda hayatını kaybeden Yusuf Tarık Gül namazın ardından Ferhuş Mezarlığı'nda aile kabristanında defnedildi.