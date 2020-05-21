MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKahramanmaraş'ta maskesiz sokağa çıkanlara para cezası
GeriGündem Kahramanmaraş'ta maskesiz sokağa çıkanlara para cezası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
KAHRAMANMARAŞ (İHA)
Haber Giriş: 21.05.2020 - 11:53,Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta maskesiz sokağa çıkanlara para cezası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kahramanmaraş'ta maskesiz sokağa çıkanlara para cezası
Abone Olgoogle-news

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, maskesiz sokağa çıkanlara ceza kesiyor.

Kahramanmaraş Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararla vatandaşlar maskelerini takarak sokağa çıkıyor. Zorunlu maske uygulaması nedeniyle sokağa çıkanlara ise polis 392 lira cezai işlem uyguluyor.
Akşam saatlerinde Onikişubat ilçesindeki halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde, 50’den fazla kişiye maske takmadıkları için para cezası uygulandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle