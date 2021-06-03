MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri Kahramanmaraş'ta korku dolu anlar! Facianın eşiğinden dönüldü
GeriGündem Kahramanmaraş'ta korku dolu anlar! Facianın eşiğinden dönüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 03.06.2021 - 02:16 | Son Güncelleme:

Kahramanmaraş'ta korku dolu anlar! Facianın eşiğinden dönüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kahramanmaraş'ta korku dolu anlar! Facianın eşiğinden dönüldü

Kahramanmaraş'ta, 3’üncü kattaki evlerinin penceresinden sarkan bir kişi, evde bulunan bir yakını tarafından kollarından yakalanarak son anda kurtarıldı. Aşağıda bekleyen vatandaşlar da düşme ihtimaline karşı battaniye açarken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, Tekerek Mahallesi’nde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen bir kişi, iddiaya göre 3’üncü kattaki evlerinin penceresinden sarktı. Kimliği belirsiz kişi, düşmek üzereyken evde bulunan bir yakını tarafından kollarından yakalanarak son anda kurtarıldı. Aşağıda bekleyen vatandaşlar ise önlem amaçlı battaniye açtı.

Öte yandan, yaşananlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi